СМИ: Минск готовится к валютному шоку 5 2.11.2019, 17:08

3,836

Фото: kp.by

Российское издание Газета.ru предупреждает: «белорусов ждут веселые дни».

Российское интернет-издание Газета.ru пишет о договоре белорусских экономических властей Центробанком России о гармонизации денежно-кредитных политик по отдельным вопросам.

— Обменные курсы национальных валют должны быть плавающие. Ценовая стабильность будет для нас и Центробанка России ключевым вопросом, цели по инфляции должны быть где-то близки, — цитирует издание главу Национального банка РБ Павла Каллаура.

Ранее Нацбанк сообщил о планах к 2021 году завершить реализацию мер для перехода к инфляционному таргетированию.

— И в Беларуси, и в России должен быть один режим монетарной политики — таргетирование инфляции, — отметил Каллаур.

Газета.ru подчеркивает, что «некоторая синхронизация обменного курса произошла еще три года назад»:

— После того, как в декабре 2014 года в России рубль был отпущен в свободное плавание шоковым образом. После обвала российского рубля обвалился и белорусский.

Издание делает неприятный для белорусов прогноз: «Если Нацбанк Беларуси надумает реально отпустить своего «зайчика» в свободное плавание, то белорусам обеспечены веселые дни».

Опрошенные Газетой.ru эксперты советуют регулировать совместно не только инфляцию, но и другие макроэкономические показатели, влияющие на экономическую стабильность: размер госдолга и дефицит бюджета. Как это происходит в еврозоне.

Как отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман, белорусам необходимо укреплять свою валюту по той причине, что две страны исключительно сильно связаны многочисленными переплетениями взаимных поставок товаров, услуг, комплектующих, технологий, перетоками капитала, рабочей силы.

Различия в инфляции, как и колебания курсов валют, затрудняют хозяйственные и финансовые отношения, подчеркивает эксперт.

И предупреждает: при отказе от воздействия на курс белорусской нацвалюты следует опасаться более высокой волатильности, особенно в первое время после перехода на плавающий курс, уточняет эксперт.

Отказ от управляемого курса белорусского рубля, конечно, не будет означать полного хаоса в экономике. Но проблем не избежать. По этой причине, маловероятно, что Беларусь, вступающая в полосу президентской избирательной кампании, готова к резким движениям в монетарной политике, резюмирует Газета.ru.

Напомним, что в начале октября российские СМИ сообщили о поручении президента РФ Владимира Путина проработать вопрос сближения законов России и Беларуси.

Поручение якобы было направлено в ключевые министерства РФ, его следует выполнить до 1 января 2020-го.