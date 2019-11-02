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The National Interest рассказал о последнем секретном самолете СССР

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  • 2.11.2019, 17:17
The National Interest рассказал о последнем секретном самолете СССР

Этот истребитель-перехватчик не поставлялся за рубеж.

Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик четвертого поколения дальнего радиуса МиГ-31, в настоящее время выступающий носителем гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», в последнее десятилетие существования СССР оставался загадкой для западных стран, пишет lenta.ru со ссылкой на The National Interest.

Причина, по мнению американского издания, заключается в том, что самолет предназначался для обороны протяженных границ страны, производился исключительно для ее нужд и не поставлялся за рубеж.

Журнал пишет, что МиГ-31 создавался на основе МиГ-25, от которого отличался, в частности, способностью радиолокационного обнаружения целей в нижней полусфере, возможностью летать на малых высотах при сверхзвуковой скорости и более совершенным вооружением.


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