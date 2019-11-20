«Героям слава!»: историю Украины рассказали за пять минут 1 20.11.2019, 12:33

1,166

Автор текста признался, что при создании видеоролика вдохновлялся рифмами Вольского.

Известная украинская группа ТНМК представила видео, в котором история Украины излагается в форме речитатива за пять минут. Видео было создано при поддержке Министерства информационной политики Украины, пишет budzma.by.

В нем представлен украинский взгляд на историю собственной страны: от создания Киевской Руси до войны на востоке Украины.

Автор текста, поэт Артем Поляжако, признавался, что при создании мультфильма вдохновлялся рифмами Лявона Вольского. Напомним, что белорусский мультфильм, в котором звучал текст этого белорусского музыканта, вышел в 2011 году.