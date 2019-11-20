Перенос выходных выглядит как государственная жадность 1 Наталья Рябова

20.11.2019, 14:21

Перерабатывают ли белорусы?

В России грядущий Новый год и Рождество будут праздновать восемь дней подряд и всерьез обсуждают, что три выходных в неделю — это нормально. Microsoft проводит эксперименты по сокращению рабочей недели до 4 дней и рапортует о повышении производительности труда на 40%. На четырехдневку переходит все больше предприятий в Нидерландах. А что у нас? Трудолюбивые белорусы в этом году отправятся нарезать новогодний оливье 31 декабря вечером, провалятся в 1 января, придут в себя 2-го (его после придется отработать) и уже на следующий день бодро потопают на рабочие места.

Думаете, это происходит в добровольном трудовом порыве? Представляется, что нет. Белорусы хотят отдохнуть, регулярно пишут петиции с просьбами продлить выходные. Последняя, с просьбой позволить гражданам отдыхать 31 декабря, собрала 15 тысяч подписей за 9 дней. Премьер-министр сказал, что «изучит вопрос».

Давайте попробуем посмотреть со стороны и зададимся вопросом: перерабатывают ли белорусы? Даже если оперировать официальной статистикой, окажется, что количество дополнительных выходных в году у нас меньше, чем у наших соседей — в России, Литве, Латвии, Польше, Украине. Длительность гарантированного оплачиваемого отпуска также не оставляет повода сказать, что мы излишне расслабляемся: по сравнению с теми же соседями она или такая же, или меньше. Добавьте к этому переработки, сверхурочные, работу дома и в отпуске, работу в полторы-две смены как на государственных, так и на частных предприятиях — и мы увидим общую картину: скорее всего, белорусы перерабатывают норматив 40 часов в неделю. Как минимум формально, потому что вряд ли интенсивность работы зашкаливает.

Это не уникальная ситуация (посмотрите на среднюю продолжительность отпуска в США или Японии и поймете, что работать можно намного больше), кроме количества времени на отдых, есть и его качество. Большинство белорусов в лучшем случае раз в несколько лет выбираются на побережье ближайшего моря — связано это, конечно же, с экономическими причинами.

Вспомним, что еще в начале прошлого века 10—12-часовой рабочий день был нормой, и это при том, что трудились по 6 дней в неделю без отпуска в принципе. Картина печальная, благодаря социальному и экономическому прогрессу она меняется, и это — большое благо. Стандартный рабочий день сократился до восьми часов, появилось два выходных, праздники, отпуска. Прогресс повысил производительность труда: современные технологии позволяют гораздо меньшими усилиями производить гораздо больше.

Оглядываясь на то, что мир вокруг учится работать меньше, но результативней и больше отдыхать, мы задаемся вопросом: а что, нам тоже так можно?

Здесь и возникает первая из проблем: производительность труда в целом по стране остается на порядок ниже, чем в европейских странах. Качество этих 40 часов в неделю, проводимых на работе, в среднем оставляет желать лучшего. Сколько из 8 рабочих часов проходит в действительно производительном режиме? Хорошо если не два-три, а половина всего времени.

На мотивацию работников влияет и система оплаты труда, у кого-то она зависит от результата, но у многих — нет. Так и появляются работники, которым нужно только «дотянуть до шести».

Правда, при этом «новая экономика» пробивается в виде людей, имеющих график, который не сильно зависит от постановлений правительства о переносе рабочих дней, — многочисленных фрилансеров, самозанятых и просто людей, самих устанавливающих себе график или работающих полностью или частично из дома, в том числе и многих айтишников.

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию, можно назвать то, что только в последние десятилетия в обществе стали всерьез рассматривать отдых как неотъемлемую и важную часть рабочего процесса. Появились исследования, показывающие, что хорошо отдохнувший человек способен на креатив и свежий взгляд, в отличие от «загнанной лошади». Тут стоит оговориться: исследования появились, но у нас они пока не воплотились на практике, хотя бы в виде эксперимента.

Вот и получается, что в стране сегодня нет реальной основы, опершись на которую можно было бы найти время для серьезного дополнительного отдыха. Пару дней выходных добавить — это еще не страшно, но о сокращении 8-часового рабочего дня пока говорить не приходится.

Кстати, есть и еще один важный фактор — государственный патернализм. Государство взяло на себя роль родителя, который несет ответственность за то, чем и как заняты его не всегда разумные дети. Исходя из этой логики, лишний выходной — это повод задаться вопросом: а чем эти дети будут заниматься в освободившееся время? Пьянствовать и бездельничать? Так пусть лучше на работу идут!

Мне кажется, что именно из-за такого патерналистского взгляда на народ у нас случаются рабочие субботы. Выглядят они как какая-то государственная жадность — ну раз пришелся праздник на четверг, отжалейте вы уже эту пятницу без переноса ее на субботу другой недели... У кого убудет? Даже наоборот — приблизимся к общемировому показателю выходных и праздничных дней. Давайте начнем хотя бы с этого. Что касается более глобальных вещей вроде сокращения рабочего дня, увеличения отпуска — предпосылок для таких новшеств у нас в стране без серьезного увеличения производительности труда пока не наблюдается. А для этого нужна перестройка всей экономики.

Наталья Рябова, onliner.by