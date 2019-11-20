«У Путина и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе и выскочить» 20.11.2019, 11:55

Неизвестные факты о молодых годах правителя РФ.

Что связывает Владимира Путина и доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку?

Знаменитый каскадер Николай Ващилин говорит, что в 1970-х годах в Ленинграде сложились криминальные структуры, в которые входили как спортсмены, так и люди, причастные к кинематографу. На студии "Ленфильм" подрабатывали и будущий президент России, и историк-реконструктор, совершивший на днях жестокое убийство. И это далеко не первое преступление, с которым связаны люди, участвовавшие в советские времена в киносъемках, передает Радио Свобода.

Мастер спорта по самбо с 1966 года, вице-чемпион СССР по самбо 1967 года, призер первенств Ленинграда по самбо и дзюдо с 1965 по 1974 годы, Николай Ващилин был знаком с Владимиром Путиным, Аркадием Ротенбергом и другими молодыми самбистами, которые сегодня управляют политикой и финансами России.

В секции, где занимались Путин и Ротенберг, преподавал Леонид Усвяцов, уголовник с двумя судимостями (групповое изнасилование и махинации с валютой). "Леня-спортсмен" почти 20 лет провел за решеткой. Именно он ходил с Путиным на юрфак ЛГУ и отбивал его от перехода в "Буревестник", а Ротенберга – устроил служить в спортивную роту при СКА ЛЕНВО и в институт физкультуры на заочное отделение в 1974 году. У Усвяцова были хорошие знакомства на "Ленфильме", и благодаря ему самбисты, в том числе Путин и Ротенберг, подрабатывали в спортивной массовке. В своих воспоминаниях Владимир Путин тепло вспоминает о наставнике, погибшем в 1994 году в криминальной разборке. "Я умер, но бессмертна мафия", – написано на надгробии Усвяцова.

В 2017 году телеканал "Дождь" посвятил цикл "Питерские" малоизвестным страницам биографии Путина и его друзей. Участвовал в этом расследовании и Николай Ващилин. Он опубликовал автобиографические книги о профeссии каскадера и дал несколько интервью о юности Путина и его окружении в 70-е годы. Николай Ващилин говорит, что часто западные журналисты его слова искажают. "Я сказал корреспонденту "Нью-Йоркера", что Путин и его друзья были хулиганами и стреляли по воздушным шарикам из рогаток. А он не понял и написал, что они проволочками бросались в демонстрантов!"

Николай Ващилин был каскадером, чемпионом и знаменитым ленинградским стилягой

В 2016 году Николай Ващилин рассказывал о своем знакомстве с Путиным в интервью Радио Свобода, и теперь говорит, что у читателей могло создаться ложное впечатление. "На вопрос, был ли Путин связан с бандитами, я ответил: "Нет, он же их ловил", но после этого засмеялся. Вот тут нужно было в скобках написать: "Смеется". А то получилось, что я написал рассказ о его сотрудничестве с бандитами, а в интервью рассказываю, какой он хороший милиционер".

– Николай Николаевич, когда вы видите Путина сегодня, в 2019 году, вы узнаете мальчика, которого знали 50 лет назад?

– У меня был шок от того, что я видел в те годы. Наблюдаю за ним, и шок становится только сильнее. В студенческие годы ходил в суконных ботах, при Собчаке распугивал честных граждан в малиновом пиджаке и вдруг... Я считаю его приход к власти чудом. Но это чудо не от Бога, а от какой-то другой силы... Может, от Кашпировского или Чумака, модных у советского народа и колдовавших по центральному телевидению. Почитайте воспоминания его друзей – Демида Момота, например – да и его собственную книгу "От первого лица", и вы все увидите.

У Путина, Ротенберга и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: "Кто же так навонял?" Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с остервенением, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности. Я понимаю, почему он хотел стать разведчиком, работать в КГБ. Он сам пишет, что однажды ему дали в лоб так, что искры из глаз полетели. И он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь. А такой силой в СССР был только КГБ.

– У вас есть личные основания его недолюбливать?

– В 1982 году я собирался поехать в Париж на стажировку к Бельмондо. Я работал тогда доцентом в театральном институте и вел курс "Трюковая подготовка актера". Чудом я пробил стажировку во Франции. Режиссер Сергей Юткевич снимал фильм "Ленин в Париже" и попросил Бельмондо сделать мне вызов. Но появилась кляуза, что я связан с бандой Сергея Суслина. Я уверен, что эту кляузу написали не без ведома Путина. И стажировку во Франции они мне сорвали. Если бы я остался во Франции, то карьере Путина – кирдык.

– А чем занимался Суслин?

– Суслин был дружком Япончика, каскадером и самбистом, снимался в нескольких фильмах под руководством Александра Массарского. Еще с начала 70-х он был дружен с Аркашей Ротенбергом и Путиным посредством тренировок в спортроте и соревнований. Он был выездной и выезжал на международные чемпионаты, а потом продолжил свою карьеру в кино, работая инструктором по спорту в ГДР. В 1981 году он убил свою жену. Когда начали расследовать это дело, у него дома нашли массу дорогих вещей, музейных экспонатов, много денег. И раскрыли целую банду – более 20 человек. Они все были самбистами, многие работали инструкторами в Западной группе войск, приезжали в СССР и грабили в Ленинграде евреев, выезжающих в Израиль. Наводили их такие историки и знатоки антиквариата, как Олег Соколов, которые тусовались с каскадерами на "Ленфильме". Суслину дали 9 лет, а Япончику – 14. А в наши дни проходит командный турнир по дзюдо "Мемориал памяти пятерых", в том числе в память об этом Суслине. Вы можете представить себе? Бандит, который убивал и грабил людей, и в его честь проводят мемориал под эгидой администрации Петербурга! Телеканал "Дождь" пытался найти дело Суслина в архивах, но оно до сих пор засекречено.

– Вы считаете, что кляузу на вас о том, что вы имеете отношение к Суслину, написали Путин и его друзья?

Сергей Суслин убил жену и грабил ленинградских евреев. Сегодня в его честь устраивают спортивный турнир

– Да, это письмо появилось уже после суда над Суслиным. Они просто хотели мне нагадить и добились своего: сорвали стажировку. Я пришел в райком партии, где мне подписали характеристику, и там говорят: "Поездка отменяется". А у меня уже билет был. Устроили у меня обыск. Люди, которые работают в этой системе, подсказали: "Если ты не напишешь жалобу Андропову, будешь сидеть в тюрьме. Только он может поставить следствие под контроль". Представляете, что такое было в 1982 году написать жалобу главе КГБ! Все равно что повеситься. Но я рискнул и написал.

– Как вы думаете, зачем вас оклеветали?

– Да им просто завидно было, что я еду в Париж! Дело разбиралось на самом верху, и в результате Путина послали не в ФРГ и не в Австрию, а в ГДР.

– Вы считаете, что это произошло из-за вашей жалобы?

– Да, из-за того, что он фигурировал в моей жалобе. Это дело разбирал в Ленинграде генерал Олег Калугин, заместитель начальника УКГБ. Думаю, именно поэтому Путин его ненавидит. Но, если бы я не написал эту жалобу, меня бы посадили в тюрьму. Путин всю жизнь на своей работе мешал людям жить и сейчас мешает. Мой пример – доказательство. Он сам был связан с бандитами через своего старшего тренера Леонида Ионовича Усвяцова, а теперь на Госсовете удивляется, что народ на фене разговаривает и забыл русский язык. Когда он работал в КГБ, он курировал спорт, искусство и церковь и устроил на "Ленфильм" своего наставника по ЛГУ, заведующего кафедрой спорта Михаила Боброва.

Могила погибшего в бандитской разборке наставника Владимира Путина Леонида Усвяцова с непристойной рифмованной эпитафией стала достопримечательностью в Петербурге

– Путин серьезно относился к работе на "Ленфильме"?

– Нет. Он и его друзья отлынивали от съемок, могли даже в кустах спрятаться. А я им постоянно делал замечания, так что отношения у нас были напряженные.

– Серьезных ролей ни у кого из них не было?

– Это просто была спортивная массовка. Путин свою деятельность в кино сейчас не афиширует. Он почему-то говорит, что дзюдо занимался. А это полуложь, потому что до 1972 года дзюдо занимались только в сборной СССР. Я был в сборной СССР два года, и мне выдали кимоно. А он был второразрядником в 1970 году, поэтому, когда он произносит слово "дзюдо", он искажает правду.

– А чем же он занимался?

– Самбо! Но он говорит "дзюдо", потому что хочет повысить свою значимость до международного уровня. При этом книга "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным", одним из авторов которой он якобы является, слово в слово повторяет книгу профессора из ГДР Хорста Вольфа.

Олег Соколов был консультантом на съемках исторических фильмов

Фото: RFE/RL

– Доцент Олег Соколов, который убил и расчленил свою аспирантку, тоже причастен к кинематографу?

– Да, он консультировал постановщиков трюков Александра Массарского и Дмитрия Шулькина на фильме "Ермак", Анатолия Ходюшина на сериале "Мушкетеры Екатерины". Он погубил человека, утопив исторический парусник на сериале "Россия молодая", и получив за это два года условно. Он участвовал в театрализованных представлениях о военной истории и даже исполнял роль Наполеона Бонапарта верхом на белом жеребце! Лекции доцента Олега Соколова в костюмах разных эпох и с боевым оружием сопровождались выступлениями каскадеров. Он уверовал в полную безнаказанность, как и многие из тех, кто входил в ленинградскую каскадерскую ложу, а она была просто филиалом преступной группировки.

Николай Ващилин дружил с Никитой Михалковым и был заместителем председателя правления его киностудии ТРИТЭ

– Знаменитый авторитет Вячеслав Иваньков – Япончик тоже ведь снимался в кино…

– Да, он окончил цирковое училище, работал акробатом, снимался в "Неуловимых мстителях" и "Директоре". Люди кино тогда были богаты, и бандиты искали своих жертв через эти круги. Андрея Кончаловского ограбили прямо на съемках в Ленинграде, украли из гостиничного номера "Советская" фамильные драгоценности. Кстати, Япончик хотел сниматься у Кончаловского в "Сибириаде", а я оказался его конкурентом. Япончик мне сказал: "Отвали, а то мы тебе голову отрежем". А я тогда даже не понимал, насколько это опасно. Кончаловский выбрал меня, мы с ним подружились и сейчас иногда общаемся. В свое время он выпустил фильм "Ближний круг" о культе Сталина, о его пагубном воздействии на душу человека и всего общества. Я организовывал показ этого фильма в петербургском Доме ученых для мэра Анатолия Собчака. И вот сейчас Кончаловский сам создает культ Путина, показывает ему фрагменты своего нового фильма "Грех" в Кремле. Разве он не понимает, как это унизительно – показывать три секунды фильма этим вельможам? Я ему прямо сказал: "Как же так получается, Андрюша, что теперь ты за этот культ?" А он отвечает: "Ну, обстоятельства меняются, и я меняюсь под них".

Андрей Кончаловский и Николай Ващилин

Я и его брата, Михалкова, водил на прием в Смольный, тоже при Анатолии Собчаке. А Путин тогда ходил по коридору, он мне помог сделать эту встречу. Как раз в ту пору он щеголял в малиновом пиджаке. У меня даже осталась книжечка, подписанная Михалковым для Путина. Путин тогда старался выглядеть таким скромняжкой, но на самом деле оставался дворовым пацаном.

Когда летом 1996-го Анатолий Собчак проиграл выборы, а у главы его избирательного штаба Владимира Путина сгорела новенькая дача, о которой они с Людмилой мечтали всю жизнь, я подумал, что Путину конец. Даже думать про него забыл. И вдруг на фестивале боевых искусств на Зимнем стадионе в 1998-м смотрю и глазам не верю – подходит к нам с Витей Минаковым (это его сослуживец по КГБ) сам Владимир Путин в модном плаще, итальянских шузах и руки жмет, как звезда глянцевых журналов. Я рот открыл и забыл, о чем хотел его спросить. Так и не спросил. Теперь вот даже на прямую линию к нему не могу дозвониться, пожаловаться на дружков его – Момота, Ротенберга и Полтавченко, которые зажали мне зарплату директора "Спортивной России". А книжка с автографом Никиты Михалкова ему теперь не нужна, Михалков ему сам подпишет что угодно.