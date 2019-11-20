СМИ: У самолета Зеленского отказал двигатель 3 20.11.2019, 23:05

2,024

Президентский самолет сломался в Харьковской области.

В Чугуеве Харьковской области сломался президентский самолет, у него отказал двигатель. Об этом 20 ноября сообщило НВ со ссылкой на источники.

Из-за поломки самолета Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать украинские военные корабли, которые прибыли в Украину после захвата Россией.

Зеленский около полутора часов ждал, что самолет отремонтируют, однако этого не произошло. Президенту предложили военный борт, но он "нервозно выражая опасения относительно своей безопасности, отказался лететь им", сообщает Depo.Харьков.

НВ пишет, что в связи с этим было принято решение лететь в Очаков из харьковского аэропорта, куда из Киева выслали самолет Airbus. Зеленский выехал в Харьков, откуда полетит в Очаков.

Источник Depo.Харьков в системе органов безопасности Украины сообщил, что такая поломка произошла впервые за последние около 20 лет.

Источник издания в органах безопасности Украины утверждает, что самолет президента сломался в Харькове, а не в Чугуеве.