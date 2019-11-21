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Правда о «выборах»
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Белорусам предложили создать «базу фальсификаторов» и сделать их невыездными

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  • 21.11.2019, 8:46
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Белорусам предложили создать «базу фальсификаторов» и сделать их невыездными
ВИКТОР ГОРБАЧЕВ

«База тунеядцев» ведь существует.

Блогер и предприниматель Виктор Горбачев предложил белорусам создать «базу фальсификаторов» и сделать невыездными из страны тех, кто ворует голоса граждан на «выборах».

Варианты действий: передавать данные о фальсификаторах в консульские учреждения западных стран и добиваться соответствующего вопроса в визовой анкете об участии в «работе» избирательных комиссий, информирование о преступлениях фальсификаторов с целью аннулированию уже имеющихся виз, просьбы об ограничении для них возможности получить Карту Поляка и т.д.

Напомним, что вчера с предложением аннулировать шенгенские визы и не выдавать новые всем участникам фальсификаций так называемых «выборов» в Беларуси выступил председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов.


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