Госдума РФ разрешила признавать граждан «иностранными агентами» 2 21.11.2019, 14:42

Раньше это определение распространялось только на юридические лица.

Депутаты Госдумы РФ приняли законопроект, который позволит признавать иностранными агентами физических лиц, говорится в карточке инициативы. В соответствующий реестр внесут как граждан, так и иностранцев, которые сотрудничают со СМИ-«иноагентами» и сами получают деньги из зарубежных источников, сообщает «Новая газета».

Согласно окончательной редакции документа, под сотрудничеством в законе будет пониматься распространение материалов СМИ-«иноагентов» и участие в создании контента для них. Участников реестра обяжут отчитываться перед Минюстом об иностранном финансировании, а СМИ-«иноагенты» — зарегистрироваться в России и упоминать в публикациях о своем статусе.

Сам реестр СМИ-«иноагентов», существующий с 2017 года, депутаты обещали расширить, а его новых участников Минюст обязали согласовывать с МИДом. Сейчас там находятся девять редакций: это «Голос Америки», а также «Радио Свобода» и его подразделения. Законопроект о физлицах-«иноагентах» внесли в декабре 2017-го, однако к обсуждению вернулись только после протестов в Москве летом 2019-го.