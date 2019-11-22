Чашка кофе или пробежка: как лучше начать утро? 5 22.11.2019, 8:45

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Делайте здоровый выбор и радуйтесь жизни.

Доказано, бег бодрит и придает сил. Почему же мы зачастую выбираем кофе в качестве эликсира бодрости?

Что нужно человеку, чтобы выйти на пробежку? Кроссовки, маршрут и сила воли. С последней составляющей обычно и бывают сложности.

А тем временем бег является уникальной естественной тренировкой всех систем организма, пишет zen.yandex.ru.

Все суставы и даже самые мелкие хрящи приходят в движения. Усиливается их питание и регенерация. Происходит интенсивный приток крови ко всем органам, кровеносные сосуды и капилляры обновляются. Происходит профилактика склеротической закупки сосудов, а значит, уменьшается риск инфарктов, нормализуется кровяное давление.

Усиленное кровообращение благоприятно влияет и на работу нервной системы и мозга. Улучшает внимание, память, способность концентрироваться.

Эффект от утренней пробежки сохраняется на весь день! Выработка эндорфинов, серотонина и норэпинефрина объясняет прилив сил и хорошее настроение после пробежки. А между тем низкий уровень серотонина в организме приводит к апатии и восприимчивости к стрессам.

Кофе тоже придает бодрости. Но механизм работы этого напитка другой.

За нашу сонливость отвечает нуклеозид аденоизим. Кофеин замещает аденоизим и припятсвует его связи с аденоизиновыми рецепторами, отвечающими за желание человека поспать. Таким образом, после чашки кофе сонливость пропадает. И даже через три часа, когда кофеин уже вывелся из организма, рецепторы остаются заблокированными еще на пять шесть часов. И желание подремать пропадает.

Да, кофе борется с сонливостью. Но не с усталостью. Хорошее настроение от вкуса и аромата напитка длиться не долго. А способность сосредоточиться после бессонной ночи сохраняется только на полчаса. И, если ваша работа не связана с двигательной активностью, то остаток дня вы проводите с упадком сил и минимальной трудовой эффективностью.

Также ставите под угрозу работу своих почек, сердца и желудка. Поскольку кофеин активно влияет на выработку желудочного сока, сокращение и расширение сосудов почек и работу сердца.

Сделав выбор в пользу пробежек, вы приобретаете бодрость, отличное настроение и здоровье.

Главное помнить, что бегать нужно в удобной обуви по природным дорожкам или специальным дорожкам для бега. Поскольку бег по асфальту разрушительно действует на колени и поясничные отдел позвоночника.

Делайте здоровый выбор и радуйтесь жизни!