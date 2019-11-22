Тадеуш Кондрусевич: Все мы - потомки Великого Княжества Литовского 1 22.11.2019, 12:34

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Сегодня - важный день для Беларуси, Литвы и Польши.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Глава Католического костела в Беларуси Тадеуш Кондрусевич принимает участие в торжествах:

- Сегодня - важный день для Беларуси, Литвы и Польши. В этом есть перст Божий - то, что начал сползать грунт с горы Гедимина и были обнаружены останки повстанцев Калиновского. Все мы - потомки Великого Княжества Литовского. Здесь такая атмосфера, что мы снова чувствуем себя выходцами из ВКЛ. Человек живет в стремлении к свободе. Калиновский показал этой своей жизнью.

Мы должны молиться за тех, кто погиб, кто пролил свою кровь за Беларусь, - сказал глава Католического костела в Беларуси.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.