12 вариантов, чем заняться в Минске на выходные 23 и 24 ноября 22.11.2019, 22:57

Подборка интересных мероприятий.

Длинную рабочую неделю мы с вами уже пережили, а значит, нормальные выходные по два дня возвращаются. Сегодня tio.by рассказывает, что интересного пройдет в Минске и других городах Беларуси 23 и 24 ноября.

Выставка “Графика года”

Где: Художественная галерея Михаила Савицкого, Минск.

Когда: 23 и 24 ноября.

Сколько: 3 руб. — для взрослых, 2,50 руб. — для студентов, 2 руб. — для школьников.

Программа

В 2019 году лучшие графические работы принимает Художественная галерея Михаила Савицкого. Выставка направлена на популяризацию и развитие графического искусства не только в белорусском культурном пространстве, но и на международном уровне. Выставка “Графика года” станет очередной ступенькой на пути к проведению первого в Беларуси международного триеннале графики.

Фестиваль “На розныя галасы. Polish Plays”

Где: ОК16, Минск.

Когда: 23 и 24 ноября.

Полная программа

Фестиваль “На розныя галасы. Polish Plays” - серия перформативных презентаций и чтений пьес одних из самых известных современных польских драматургов. Читка пройдет в разных локациях Минска в интерпретации белорусских режиссеров. В 18:00 пройдет презентация антологии польской драматургии “На розныя галасы” с участием автора и переводчиков. А в 19:30 - чтение пьесы “Малая нарацыя” Войтека Земильского.

“Открытый лекторий”

Где: Музей “Страна Мини”, Минск.

Когда: 23 и 24 ноября.

Сколько: 15 рублей.

Программа “Открытого лектория”, как всегда, предлагает кучу интересных тем на выбор. В этот уик-энд запланировано две лекции. В субботу, 23 ноября, о жизни Марины Цветаевой. Говорят, нет судьбы, страшнее, чем судьба Цветаевой. Марина - самый мифологизированный поэт, неумело разодранный на цитаты, прославленный «не теми» стихами, заклейменный пороком гордыни и всеми семью смертными грехами. Начало в 17:00.

А в воскресенье, 24 ноября, всем желающим расскажут о психосексуальном развитии личности. Будут рассматривать, как связаны различные типы характера с каждой из стадий психосексуального развития, и говорить о том, что такое энергия либидо и как она определяет качество нашей сексуальной жизни. Начало в 15:00.

А если эти выходные распланировали, посмотрите полное расписание лекций на ноябрь.

Gastrofest.Seafood

Где: 20 заведений в Минске.

Когда: до 1 декабря.

Сколько: 28 рублей.

Программа

С 12 ноября по 1 декабря в Минске пройдет последний в этом году фестиваль гастрономической еды - Gastrofest.Seafood. На этот раз в его основе морепродукты. Ценители морской кухни смогут найти для себя предложения от 20 заведений-участников. По традиции цена едина - 28 рублей. В меню и суши, и супы с морепродуктами и много чего еще.

Месяц польскай літаратуры

Где: несколько площадок в Минске.

Когда: 23 и 24 ноября.

Сколько: бесплатно.

Программа

Польский Институт в Минске приглашает на традиционный литературный фестиваль “Месяц польской литературы”. Весь ноябрь в городе на разных площадках будут проходить разные мероприятия, литературные вечеринки. Это и презентации книг, и встречи с авторами, и перформативные чтения. Мероприятия бесплатные, на некоторые надо зарегистрироваться.

Фестиваль домашнего пивоварения

Где: паб “Друзья”, Минск

Когда: 23 ноября.

Сколько: 10 рублей.

Программа

Фестиваль домашнего пивоварения Minsk Home Brewers' Festival пройдет в Минске в субботу, 23 ноября. Начало фестиваля в 13.00, место проведения - ресторан-пивоварня "Друзья" (ул. Кульман, 40). Вход стоит 10 рублей, за которые посетитель получает фирменный бокал (его можно будет оставить себе) и безлимитный доступ к напиткам. Билеты покупаются перед началом фестиваля в кассе на входе за наличные деньги. Также на мероприятии вас ждет общение с ценителями пенного и, конечно, с самими пивоварами!

Фестиваль восточноазиатской культуры EW14

Где: Минский городской дворец культуры, Минск.

Когда: 23 ноября.

Сколько: от 22 до 50 рублей.

Программа

Фестиваль современной молодежной восточноазиатсткой культуры пройдёт в в Минском городском дворце культуры 23 ноября. Это ежегодный фестиваль поклонников аниме, проводимый в Минске с 2006 года. Концепция фестиваля дать молодежи возможность реализовать себя, развить свой творческий потенциал. В рамках фестиваля проходят мероприятия, направленные на более глубокое знакомство зрителя с современной культурой Японии.

Березина 2019

Где: Брилевское поле, Борисов.

Когда: 23 и 24 ноября.

Программа

23-24 ноября на Брилевском поле пройдёт фестиваль исторической реконструкции "Березина-2019". Благодаря фестивалю любой желающий сможет перенестись в эпоху Наполеона и увидеть парад образца 19 века. Именно после неудавшейся переправы через Березину возле борисовских деревень Студенка и Брыли армия Наполеона перестала существовать. Город Борисов и его окрестности навсегда остались в учебниках истории.

Званы Сафіі 2019

Где: Софийский собор, Полоцк.

Когда: 24 ноября.

Сколько: 12 рублей.

Программа

24 ноября пройдет заключительный концерт фестиваля. Впервые в Беларуси при поддержке Польского института в Минске выступит лауреат международных конкурсов, обладатель премии «Органист Новой Европы» Михал Коцот. Билеты на концерты фестиваля продаются в кассах Софийского собора, Музея белорусского книгопечатания и Природно-экологического музея, а любители музыки из других городов могут приобрести их на сайте sophia.polotsk.museum.by.

Клуб китайской культуры

Где: областная библиотека им. Пушкина, Минск.

Когда: 24 ноября.

Сколько: по читательскому билету.

Программа

Клуб китайской культуры “Цан Цзе” собирается в Отделе иностранной литературы Минской областной библиотеки им. Пушкина. Цели клуба – культурная интеграция китайцев и белорусов, знакомство с национальными особенностями, языковая практика. Название клуба выбрали не случайно. Цан Цзе – легендарный персонаж, создатель китайской иероглифики. А значит, живой иллюстрации китайской культуры, традиционного мировоззрения. Клуб проходит один раз в неделю, по воскресеньям. Знакомясь с китайской культурой, гости мероприятия узнают много нового о традиционных праздниках Поднебесной, церемониях, мировоззрении, этикете, литературе, искусстве и бытовых устоях.

ЗОЖ Weekend

Где: разные площадки в нескольких городах Беларуси.

Когда: 23 и 24 ноября.

Сколько: бесплатно.

Программа

Жизненную философию, состоящую из правил здорового питания, режима занятий спортом, отношения к своему здоровью и многого другого, будут разбирать на консультациях бесплатного фестиваля ЗОЖ WEEKEND. Он пройдет на выходных в разных торговых центрах в нескольких городах Беларуси с 14:00 до 16:00. Все желающие смогут получить бесплатные консультации по здоровью, правильному питанию и поддержанию тела в хорошей физической форме от специалистов.