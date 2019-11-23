Соучастники 12 Виктор Горбачев

23.11.2019, 12:59

2,265

Пришло время задуматься.

Сори, наверное уже надоело про «выборы». Ну, как бы «выборы». По горячим следам, пока еще все не остыли и тема не забылась.

Скажите, а вот как вы думаете и считаете?

Ясно, что все фальсифицировано и не первый десяток лет. Все ясно с этим и понятно. Ясно, что участниками всей этой вакханалии и основными рисовальщиками являются члены ОПГ, ну - комиссий всех уровней.

А вот что вы скажете про самих назначенных «депутатов»? Ну, вот они как бы в парламенте. Они же являются участниками этого процесса. Ну, во-первых. Прежде чем стать «депутатом» они проходили отбор всех спецслужб и до самого хозяина / или его близких/. Собеседования и прочие проверки. Есть определенные договоренности и установлены правила их игры. То есть - они сами прекрасно знают, что назначены.

Во-вторых. Все живем в одной стране и знаем как проходят такие «выборы». То есть. они знают что все УИК играют в их пользу. Но назначенные «депутаты» молчат про это. Значит, зная о совершение преступлений они становятся их соучастниками или как?

В-третьих. Все голосования в «парламенте» и прочие принятие решений, единогласны и оговорены заранее. Ну, как скажут - так и голосуют. При этом, в пользу властей всегда и в худшую сторону граждан.

Ну, в общем ВОПРОС; - эти назначенные «депутаты», являются членами ОПГ так же, как и члены всех УИК? Или? Или они вообще не при делах, ничего не знают, и не их тут вина. И вообще - они люди маленькие и такая ситуация мол в стране. И все эти принимаемые ими законы, им подсовывают и опять они в стороне?

Ну, прям белые и пушистые. Ну, и бизнес их и их родных случайно успешно развивается не от того, что они в креслах, а от того, что умеют лучше работать чем большинство в стране граждан.

В общем - они же все понимают, но не виноваты и время такое.

Понять и простить? Так?

Ну вот смотрите, пропали Завадский. Захаренко, Гончар, Красовский... их же кто то похищал? И по чьей то команде. Так? Так это, бригада смерти же тоже не при делах и не при чем? Время же было такое и им так говорили?

Виктор Горбачев, «Фейсбук»