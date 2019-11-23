Цап-царап 3 Игорь Яковенко

23.11.2019, 13:27

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Игорь Яковенко

Третья версия «национальной идеи РФ» от Владимира Путина.

Долгие страдания и метания российской популяции, кажется, закончились. У россиян появилась национальная идея, по масштабу своему адекватная громадности территории России и величию российского духа. Впрочем, обо всем по порядку.

Первые несколько веков русские люди жили совсем без национальной идеи, от чего у них происходило неясное томление. Затем старец Филофей в двух посланиях от 1523 и 1524 годов мимоходом обмолвился, мол «два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». Филофей вообще-то писал это послание Великому князю Василию III в основном насчет мужеложества, борьбу с которым хотел сделать национальной идеей. Но княжеские прихвостни все исказили и эту ерунду про «Третий Рим» принялись впаривать русским людям в качестве национальной идеи. Впаривалось плохо.

И тогда граф Уваров в докладе Николаю I от 19.11.1833 написал три слова: «Православие. Самодержавие. Народность». Императору понравилось, поскольку, во-первых, коротко а во-вторых, французам с их «свободой, равенством, братством» нос утерли. Но опять не пошло. Не цепляет. А главное, непонятно, что с этим делать. Куда бежать, кого бить, как жить вообще. Нет ясной инструкции и плана на каждый день.

Большевики в 17-м дали такую ясную идею: «грабь награбленное!». И поначалу идея зашла хорошо. Но потом, когда все награбленное разграбили и богатых не стало, вдруг начался голод, который с разной степенью интенсивности продолжался 74 года. И решили начальники, что все зло от идеологии, и решили ее запретить. И запретили. А вместе с идеологией запретили и национальную идею. А у популяции снова, как и много веков назад, началось томление.

И новый царь Путин, тогда еще только идя на царство, провозгласил 24.09.1999 новую национальную идею: «Мочить в сортире!». Идея понравилась и Путина поставили царем. Но хорошая идея мочения в сортире не может быть руководством на каждый день. Народу много и если все станут друг друга в сортирах мочить, канализация засорится и Россия утонет в дерьме. И стало начальство к Путину приставать, чтобы дал популяции национальную идею, но без ущерба канализации.

Путину это все надоело и 3.02.2016 он кинул этим надоедалам первое попавшееся слово «патриотизм». Путинские прихвостни, естественно, захлопали в ладоши, закричали: «Как здорово! Как же мы сами не дотумкали! Путин – гений!». Но слово не пошло. Что с этим патриотизмом делать утром, днем и вечером, а особенно ночью, совершенно непонятно.

И вот, наконец, наступил великий день, 20.11.2019. День, когда Путин произнес волшебное слово: «Цап-царап». На форуме с говорящим названием «Россия зовет!» Путин, отвечая на вопрос, почему Россия не развивает свои технологии, объяснил: «мы подождем, пока американцы вложат деньги в новые технологии, а потом цап-царап». И все в России преобразилось и осветилось светом божественной истины. А я сразу вспомнил слова, которые написал о национальной идее Владимир Соловьев (не тот, который вечерний М, а тот, который «Три разговора» написал: «Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности». И стало ясно, что вот именно это, вот именно «цап-царап» Бог и думает о россиянах. И ничего другого в своей вечности Бог о россиянах думать не может.

P.S. Не успел Путин произнести это свое заклинание «цап-царап», как из правительства в Госдуму поступил проект закона о производстве лекарств без согласия правообладателя. Да что там лекарства, когда с украинских кораблей, которые по решению Морского трибунала Россия возвращала Украине, все унитазы спиз…, то есть цап-царап…

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