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В Албании произошло мощное землетрясение

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  • 26.11.2019, 10:28
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В Албании произошло мощное землетрясение

Появились первые сведения о жертвах.

В результате мощного землетрясения в Албании погибли три человека, более 150 получили травмы. Жертвами являются жители городов Дуррес, Курбин и Тумана.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на албанский телеканал Top-channel.tv.

В городе Дуррес погибла студентка третьего курса медицинского факультета, ее тело нашли в завалах рухнувшего многоэтажного здания.

В городе Курбин мужчина упал с балкона во время землетрясения, в городе Тумана погибла женщина.

По предварительным данным, по всей стране пострадали более 150 человек. В настоящее время медицинские бригады находятся в полной боевой готовности как в Тиране, Дурресе, так и по всей Албании.

Министерство образования объявило, что сегодняшние занятия в школах Тиране и Дурресе отменены.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня утром в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово, Греции и Северной Македонии.


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