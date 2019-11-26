«Если бы мой кот говорил — он был бы против Лукашенко» 10 26.11.2019, 15:48

2,352

Архивное фото tut.by

Белорусы высказываются против нового срока диктатора.

Белорусы решили ответить на слова Александра Лукашенко о том, что именно от них зависит выдвигать ли ему собственную кандидатуру на президентских выборах 2020 года, пишет сайт телеканала «Белсат».

Совместное видеообращение опубликовал на своей странице в Facebook блогер Сергей Петрухин.

«Я против выдвижения кандидатуры Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года. Насколько мне известно, это мнение разделяют все мои родственники, близкие мне люди. И у меня такое ощущение, что если бы мой кот мог разговаривать, он бы высказался против», – заявила одна из участниц обращения Татьяна Игнатьева.

Всего в записи видеообращения поучаствовали более десятка человек, в том числе сам Сергей Петрухин и его коллега Александр Кабанов.

«Дорогой Александр Григорьевич Лукашенко, я против того, чтобы вы балотировались в президенты», – заявил один из авторов обращения Алексей Устьянцев.

17 ноября после голосования на избирательном участке Александр Лукашенко рассказал и о личных планах. Он заявил, что планирует идти на шестой срок в 2020 году, а также упомянул о седьмом – в 2025 году.