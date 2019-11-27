Большой полет в черную дыру 5 Владимир Халип

27.11.2019, 10:51

2,568

Дроздовский фантаст эту проблему решил давно и оригинально.

Белый вертолет с красно-зеленой полосой взял курс на север. Витебское начальство пребывало в тревожном ожидании. Визит правителя – не шутка. Особенно этот. Вполне возможно - исторический. Предполагался если не крутой поворот страны к долгожданному процветанию, то уж встряска местной вертикали непременно.

Но никто не ждал подвоха. Замысел совещания продуман и просчитан. На отстойной базе колхозов и совхозов, доставшихся вертикальщикам нового призыва еще от эпохи построения чего-то небывалого, предполагалось создать могучий суперхолдинг. И жить безбедно за счет казны. Пока там, наверху, не спохватятся и не придумают что-то еще круче.

Был даже разработан и подан наверх проект указа. Чтобы ничем не омрачить настроение долгожданного гостя, продумали тщательно антураж. В скромном зале совещаний удалось воссоздать лаконизм штаба перед схваткой. И даже персональный сайт правителя вполне проникся этим духом, и сообщение о судьбоносном форуме выдержал в строгом стиле оперативной сводки с фронта. «Глава государства отметил, что рассчитывает на то, что совещание станет историческим с точки зрения последствий».

Мрачное слово «последствия» молнией скользнуло по низко склоненным головам. Опытным вертикальщикам стало ясно: будут сечь. Идея грядущего благоденствия скукожилась и растаяла бесследно в тяжелой атмосфере этой сходки. Готовность ко всему овладела массами. И тогда была обозначена подлинная цель этого собрания.

«Может быть, не сразу, не сегодня, пусть это будет большим началом, но мы должны принять решение о дальнейшем не просто развитии Витебщины, но о ее благополучном существовании. Допустить ошибки нельзя. Время экспериментов закончено».

Вот оно!.. Началось. Почти как на досмотре у строгого таможенника: «Все в норме, говорите? А что еще так бойко булькает на дне авоськи?» Уровень строгости возрастал неотвратимо.

«Я ознакомился с проектом указа, который вы якобы коллективно выработали и хотите, чтобы я его поддержал. Основные положения предусматривают, с точки зрения специалистов, радикальную перестройку всей системы управления агрокомплексом области, а предлагаемый суперкрупный холдинг займет две трети ее территории».

Он читал заготовленные подручными бумажки, отвлекался, переходил на сленг. И снова возвращался к домашним заготовкам. Распекал неугомонных вертикальщиков, дерзнувших подать этот сокрушительный прожект. «Если вы получили отрицательный опыт четырех холдингов из пяти, вы хотите создавать еще гигантский суперхолдинг? Как понимать вас тогда? Мне же подписывать указ и нести за него ответственность».

Чиновники, слегка освоившись в неблагоприятной среде руководящей экзекуции, ехидно переглядывались: это когда и перед кем он «нес ответственность»?

А потом заговорили о наболевшем: так что же делать с убыточными хозяйствами, которые не вписываются ни в какие новомодные структуры. Они были во все времена. Но по замыслу всезнающего агрария их быть не должно. И план их предстоящего преображения созрел почти мгновенно - поручить это все Нацбанку. Точнее, его председателю: «Немедленно займитесь этим. Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью -Ред.) не хотят. Поэтому догружайте их – по колхозу, по полтора, по два. Пусть там работают. Это не обсуждается».

Да что тут обсуждать? Сказано – сделано. Банк с довеском в виде колхозов-развалюх – это же так круто и современно. Успех обеспечен. Конкурентоспособность зашкаливает. А вдобавок еще и напутствие всем внимающим: «Дурницы, мужики, больше не будет!»

И, наконец, о том, что всегда остается в тени. На двадцать шестом году своей безграничной власти он сделал удивительное признание. Все там же, в Витебской области: «Сокращение занятых в отрасли и их низкая заработная плата уже никого не удивляет. Как информирует Белстат, 37 процентов работников села получают зарплату ниже 500 рублей, а 40 организаций даже не могут обеспечить ее регулярную выплату».

Но и это еще далеко не полный конфуз. Жизнь под властью уникального менеджера полна неожиданностей и невероятных сюрпризов. У монолога о достигнутом уровне сельской жизни имеется эффектное продолжение: «Притом у меня складывается мнение, что когда мы говорим 500 рублей, это у некоторых хозяйств начисленная зарплата, а выдаете вы ее по частям – по 100-150. И считается, что у вас средняя зарплата – 500 рублей. Кого вы обманываете?»

Оказалось, однако, что мудрый правитель и эту проблему решил. Да еще ухитрился подметить у здешних граждан очень выгодную для него черту. «Люди у нас золотые. В Витебской области больше всего пришли и проголосовали за тех, кого мы просили. Что еще надо от таких людей? Так давайте мы повернемся к ним! Как ни будет тяжело, но будем искать зарплату, чтобы вы могли этим людям заплатить, ну, грубо говоря, хотя бы 400-500 долларов в эквиваленте. У них же дети, семьи. Как им жить? Повернитесь к людям зарплатой».

После этих слезных слов светлая тень незабвенного Ипполита Матвеевича времен его нищенства на подступах к Провалу бесшумно и неспешно проплыла между столами великого собрания и затерялась в диких дебрях делового дня. Чувство глубокого удовлетворения еще долго не покидало руководящих товарищей. Перед областью и страной открывалась грандиозная перспектива. И вроде бы тупик даже не просматривался.

Неугомонные фантасты мечтают о космическом полете к загадочной черной дыре. Любопытство непреодолимо. Надо же узнать, что там и почем. Но им придется еще долго ждать. Человечеству пока еще далеко не все доступно.

Но вот фантаст дроздовский проблему этого полета решил давно и оригинально. Он просто сохранил в идеальном состоянии старую советскую систему – настоящий двигатель колхозного прогресса. И оказалось вдруг, что никуда лететь не надо. Потому что система эта - безотказный и мощный магнит. Последний обломок совка неуклонно и неотвратимо притягивает к себе гигантскую черную дыру. Наблюдения астрономов в течение последних двадцати пяти лет подтвердили этот факт. Встреча неизбежна. И каждый выход правителя в массы убедительно доказывает неотвратимость грозящей катастрофы.

А мы еще боялись каких-то астероидов!..

Владимир Халип, специально для Charter97.org