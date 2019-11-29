Судно с урановыми «хвостами» прибыло в порт Санкт-Петербурга 8 29.11.2019, 9:31

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Фото: ZB/J. Buttner

Радиоактивные отходы из Германии выгружали в 500 метрах от жилых домов.

Грузовое транспортное судно "Михаил Дудин" с 600 тонн обедненного гексафторида урана (так называемыми урановыми "хвостами") пришвартовалось у причала №40 в морском порту Санкт-Петербурга. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило на своем сайте издательство "Морские вести России". О прибытии сухогруза свидетельствуют и данные сервиса по отслеживанию судов в реальном времени MarineTraffic, сообщает dw.com.

"Это не большая тайна, но специфика груза такая, что болтать не хочется. Шум политический. И у "зеленых" претензии не к перевозке, а к самому ввозу гексафторида урана в Россию", - подчеркнул владелец судна Владислав Овсянников.

В 500 метрах от домов

По информации издания "Фонтанка", переход с якорной стоянки перед Кронштадтом, где судно находилось с 26 ноября, занял около трех часов. Причал №40 расположен буквально в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове, уточняет издание.

После швартовки 80 контейнеров перегрузили для отправки по железной дороге в Новоуральск Свердловской области, где находится установка по переработке данного вида отходов в топливо для АЭС.

Добро пожаловать на свалку!

Как сообщили в своем блоге сотрудники международной неправительственной организации Greenpeace, после прибытия груза активисты растянули при выезде из морского порта желтый баннер с надписью "Добро пожаловать на свалку!"

При этом активисты напомнили, что акции протеста против ввоза урановых "хвостов" состоялись в целом ряде российских городов, включая Санкт-Петербург, Москву, Челябинск, Киров, Казань и Новоуральск.

Так, 25 ноября, у генконсульства Германии в Санкт-Петербурге прошли пикеты. В воскресенье, 17 ноября, в немецком городе Гронау, откуда был отправлен груз, у завода по обогащению урана также был организован митинг.

"Росатом": Сырье хранится безопасно

Ранее в официальном комментарии DW госконцерн "Росатом" заявил, что сырье хранится безопасно, в Россию поступает обедненный уран на переработку, после чего он вывозится обратно за рубеж.

Материал, который остается после обогащения урана, является будущим сырьем для производств топлива для реакторов, а его запасы - это "стратегический резерв для атомной энергетики будущего", отметили в "Росатоме".

В Greenpeace в ответ задались вопросом - зачем продолжать ввозить в Россию этот "стратегический резерв", если его, по словам активистов, "и так скопилось до миллиона тонн".

Контейнеры лежат под открытым небом в огромных количествах. Конечно, в обозримой перспективе никто это никак не будет использовать", - заявил в интервью DW представитель Greenpeace Рашид Алимов.