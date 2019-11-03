«Разнос от Шойгу»: что нашли в части РФ, где солдат расстрелял восемь сослуживцев 3.11.2019, 10:54

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Стали известны новые подробности громкого ЧП в Забайкалье.

В работе командиров воинской части в Забайкалье, где солдат устроил кровавую бойню, выявлены нарушения. По данным комиссии Минобороны, срочника отправили на длительное армейское задание незаконно – по уставу в караул могли заступать только солдаты-контрактники. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже распорядился наказать офицеров, проявивших халатность. Кроме того, он приказал ввести углубленную диагностику психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий, пишет «Газета.Ru».

Согласно информации, озвученной на совещании в Минобороны по итогам расследования расстрела в Забайкальской военной части, командиры подразделения нарушили приказ министра обороны. Ранее Шойгу распоряжался допускать на длительные — более трех суток — задания в армейские подразделения только солдатов-контрактников.

Министр жестко раскритиковал работу командиров с личным составом и заявил, что «при надлежащем исполнении должностными лицами воинской части требований приказов» солдат срочной службы Шамсутдинов не мог быть назначен в караул.

«Это было не совещание, а разнос со стороны Шойгу», — сообщил источник издания.

После обсуждения новой информации по делу Шамсутдинова министр поручил подготовить предложения о комплектовании подразделений охраны и немедленного реагирования, которые бы фиксировали исполнение длительных армейских заданий только содатами-контрактниками.

Как отметил один из собеседников РБК, Шойгу назвал трагедию в Забайкалье «вопиющим преступлением» и поручил оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании. Главное управление контрольной и надзорной деятельности совместно с Генштабом также обязаны будут провести поверку воинской части. По ее результатам все лица, допустившие халатность, будут привлечены к ответственности или уволены.

Еще одним результатом совещания стало введение углубленной диагностики психики призывников в военкоматах во время прохождения медкомиссий — ее также распорядился внедрить министр обороны.

Ранее комиссия Минобороны также выявила другие нарушения в работе командиров воинской части в Забайкалье. Так, согласно предварительным результатам расследования, офицеры редко контролировали обстановку, а также подбор личного состава для дежурств и караулов. Проверить это никто не мог из-за удаленного расположения части от командования и военной прокуратуры.

«Повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла способствовать переходу межличностного конфликта к действиям, приведшим к трагедии», — сообщал один из источников РБК. Он уточнял, что допустившие нарушения командиры будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

При этом версию о насилии в отношении рядового Рамиля Шамсутдинова комиссия Минобороны категорически отвергла – специалисты не нашли никаких подтверждений сообщениям о рукоприкладстве со стороны командования и других неуставных взаимоотношениях. Как ранее сообщал источник РИА «Новости», конфликт между Шамсутдиновым и его сослуживцами мог произойти на фоне того, что рядовой отказался выполнить задание ротного. Речь могла идти о мытье полов.

«Сослуживцы решили принудить его к этому. Как только выдалась возможность, он открыл по ним стрельбу. Первым застрелил ротного», — рассказывал собеседник агентства. Он также отметил, что Шамсутдинов не раскаивается в соедянном.

Информация о регулярных издевательствах над молодым человеком со стороны сослуживцев появилась в СМИ еще 25 октября – в день стрельбы в воинской части. Тогда тюменское издание 72.ru (Шамсутдинов родом из поселка Вагай Тюменской области — «Газета.Ru») опубликовало монолог бывшего служащего воинской части 54160, который рассказал об одном из убитых – Денисе Пьянкове. По его словам, офицер был известен тем, что издевался над некоторыми призывниками и доводил их до тяжелого психологического состояния.

Напомним, что ЧП произошло во время смены караула в воинской части: военнослужащий должен был разрядить автомат, но вместо этого открыл огонь по сослуживцам. Его жертвами стали восемь человек, еще двое были ранены.

Срочник сам сдался спецназу и был оперативно задержан, передавал телеграм-канал Baza. По его данным, молодой человек сам вышел на встречу к группе «Антитеррор», получившей приказ обезвредить его, отбросил автомат в сторону и лег на землю, дав себя задержать.

Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. По статье «Убийство двух и более лиц» Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.