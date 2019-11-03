Путинская Россия стала слугой всех господ Максим Шевченко, «Эхо Москвы»

3.11.2019, 13:40

Русским «крепостным» внутри страны от этого только хуже.

Африканская политика Путина не может пониматься исключительно как экономическая (неоколониалистская) экспансия на Черный континент.

Никакого «российского капитализма» в международном измерении не существует.

Под брендом РФ действуют офшорные и транснациональные корпорации и компании с мультипаспортными акционерами, которые, благодаря коррупционным связям с российским государством, используют это государство для силового и политического прикрытия своих авантюр.

Населению России от деятельности всей этой камарильи не перепадает НИЧЕГО. Населению африканских стран тоже.

Рассуждения про то, что РФ в Африке выполняет роль китайского «мальчика на побегушках», занимаясь теми территориями, где «у китайцев не получилось» — верны лишь отчасти.

Путинский режим пытается играть роль равноудаленной от переходящих от глобального соперничества к глобальному противостоянию КИТАЯ и США «третьей силы».

Это логически правильная, но труднейшая задача.

Для ее решения надо «найти-с подходец» к каждому из мировых гигантов, предложить ему нечто для него интересное, но в силу разных причин к самостоятельному исполнению гигантом нежелательное.

Так как «экономики РФ» как фактора глобальной экономики практически не существует, рубль в международном плане — ничто, российская элита послала своих детишек «аманатами» в Новую Римскую империю, держит там сбережения, а военно-шойгунские игры РФ никого всерьез не впечатляют — остаются внешнеполитические авантюры, на которые ведущие мировые силы будут «закрывать глаза».

Роль «слуги двух господ», этакого «Труффальдино из Бергамо» — единственная рациональная для Кремля.

Для каждой из высоких сторон путинская РФ пытается играть роль услужливого «решалы» — делать сложные и грязные дела там, где это невыгодно «старшим партнерам».

Надо признать, что это для Путина единственно разумная стратегия вхождения и закрепления в обслуге мировых господ, обретения «глобальной легитимности».

Есть еще у африканской политики РФ и европейское измерение.

Африка (точнее ее грабеж и эксплуатация) — источник богатств и благосостояния Европы на протяжении нескольких столетий.

Собственно между Англией, Францией, Бельгией, Испанией, Португалией, Италией и Германий (современным ядром ЕС) и были поделены африканские богатства к началу Первой Мировой войны.

Потом Германию (с ее Камеруном, Танзанией, Намибией, Того) жестко бортанули, а остальные европейские страны от колониализма (политической ответственности за колонии) перешли к неоколониализму (политической безответственности при усиленной экономической эксплуатации с помощью местных вождей).

Но Африка осталась важнейшим направлением общеевропейской политики.

Во-первых, потому что она рядом и богатства ее по-прежнему велики и легко достижимы.

Во-вторых, потому что масштаб африканского проникновения в Европу можно видеть хотя бы по турниру УЕФА. Африка дает неиссякаемый миграционный поток в ЕС, связана с ним теснейшим образом.

Возможно, Путин мог взяться за африканские дела (а единственно, что он может там сделать — это принести в Африку «управляемую демократию», то есть путинизм) как за часть газового соглашения с европейцами, столь необходимого Кремлевском режиму для выживания.

Типа, мы наведем порядок, установим просвещенные диктатуры, где надо прольем кровь — а вы тут ни при чем, вы скажите, что это «Путин и его повар с Малофеевым все сделали». Руки холеных господ из ЕС останутся чисты, они по-прежнему будут за свободную миграцию, права человека и все такое, но на места (в голод, войну и межплеменной ад) посылать войска больше не потребуется. Там все Путин решит с ЧВК.

То есть по-прежнему роль слуги всех господ — единственная роль путинской элиты в мире.

Стране и ее народу от их амбиций и успехов — как русским крепостным начала XIX века от подавления царизмом Польши и Венгрии — только хуже.

Повышение мирового статуса приводит к полной утрате режимом всякого страха внутри страны и усилению всех мыслимых форм угнетения — от политического до экономического.

Максим Шевченко, «Эхо Москвы»