Видеохит: Украинка зажигательно станцевала в Киевском метро 5 30.11.2019, 10:19

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Пассажирка танцевала посреди вагона под аккомпанемент музыканта на гармошке.

В Киевском метрополитене танцующая посреди вагона пассажирка попала на видео. Ролик появился в группе Киев Оперативный, сообщает korrespondent.net.

На кадрах видно, как женщина в бордовой мини-юбке и розовой кофте стоит возле двери движущегося вагона и зажигательно танцует. Девушка прыгает, взмахивает руками и поворачивается к стеклу двери, чтобы видеть себя.

Автор ролика показал, что в другом конце вагона выступает музыкант, играя на гармошке.

В комментариях к ролику пользователи отмечают, что девушка не первый раз танцует в киевском метро и попадает на видео.