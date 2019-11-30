Тайны исчезнувших сокровищ Золотого короля 30.11.2019, 12:53

Где искать несметные богатства древней Колумбии?

Древние колумбийские народы являлись знатными мастерами в сфере изготовления драгоценных сокровищ. Это подтверждается огромным множеством предметов из золота, хранимых сейчас в Боготе, Колумбийской столице. Там находится около 75 тысяч таких артефактов. Учитывая тот факт, что испанские завоеватели, первыми попавшими на эти земли, разграбили огромное множество городов и поселений, можно считать, что выплавкой металлов американские индейцы занимались с большим упорством, пишет klady.info.

Наравне с золотом местные жители нынешней Колумбии в то время очень ценили сплав под названием «тумбага» (сочетание золота и меди), из которого также делалось огромное множество скульптур и украшений. Однако большая часть этих изделий досталась завоевателям-грабителям, которые вскрывали индейские могильники и доставали оттуда все ценности.

К счастью, завоевателям не попали в руки драгоценности Золотого короля. Этот самый повелитель древних американцев правил народом под названием мусики, которые в то время жили во многих регионах Центральной и Южной Америки. Они также не чужды были к созданию золотых украшений, но большая часть из них уходила на дно местного озера во время обряда посвящения на престол нового правителя.

К слову, стать тем самым Золотым королем было достаточно сложно. Наследник, которого ожидал престол, готовился к новому титулу в течении шести лет. За это время он не имел права выходить на улицу днем, употреблять в пищу мяса (солить и перчить еду тоже было нельзя). Кроме того, к нему ни на шаг не подпускали женщин. Во время финального испытания к молодому человеку приводили обнаженную девушку, перед которой юноша должен был обуздать свои чувства и остаться непоколебимым.

Когда все испытания были пройдены, новоявленного правителя готовили к обряду посвящения. Короля раздевали догола, осыпали золотым порошком и в этом виде он выплывал на плоту на центр священного озера. Здесь он и жрецы начинали сбрасывать в центр озера различные золотые украшения – так они отдавали дань Богам за прегрешения своих предков.

Как можно понять из этой легенды, огромное множество золотых предметов теперь хранятся на дне озера. Часть из них, конечно же, достали представители экспедиций, направленных туда в разные времена. Для этого приходилось полностью высушивать легендарное озеро. Однако и этого не хватало для того, чтобы из густой болотной жижи достать все несметные сокровища. Они хранятся здесь и по сей день.