Линас Линкявичюс в Латвии: БелАЭС становится проблемой всего региона
- 30.11.2019, 16:15
Глава МИД Литвы акцентировал необходимость солидарности стран Балтии в отношении БелАЭС.
29 ноября на общем заседании Балтийской Ассамблеи и министров иностранных дел стран Балтии в Риге (Латвия) министр Линас Линкявичюс акцентировал необходимость солидарности стран Балтии в отношении небезопасной белорусской атомной энергии.
«Из-за проблем с безопасностью Островецкая атомная электростанция становится проблемой всего региона. Мы будем продолжать предавать гласности все проблемы ядерной безопасности и охраны окружающей среды, требуя международной ответственности, и будем стремиться к общей позиции Европейского Союза по данным вопросам», - заявил литовский министр.
Во время заседания было принято общее заявление Балтийского совета, в котором содержится традиционный обзор сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии, а страны Балтии обязуются стремиться к тому, чтобы ядерные станции по соседству с ЕС соответствовали высочайшим международным стандартам безопасности.
В Риге Л. Линкявичюс со своими коллегами, министрами иностранных дел Латвии и Эстонии, также обсудил актуальные моменты регионального сотрудничества.