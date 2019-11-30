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Линас Линкявичюс в Латвии: БелАЭС становится проблемой всего региона

  • 30.11.2019, 16:15
Линас Линкявичюс в Латвии: БелАЭС становится проблемой всего региона
Линас Линкявичюс
Фото: delfi.lt

Глава МИД Литвы акцентировал необходимость солидарности стран Балтии в отношении БелАЭС.

29 ноября на общем заседании Балтийской Ассамблеи и министров иностранных дел стран Балтии в Риге (Латвия) министр Линас Линкявичюс акцентировал необходимость солидарности стран Балтии в отношении небезопасной белорусской атомной энергии.

«Из-за проблем с безопасностью Островецкая атомная электростанция становится проблемой всего региона. Мы будем продолжать предавать гласности все проблемы ядерной безопасности и охраны окружающей среды, требуя международной ответственности, и будем стремиться к общей позиции Европейского Союза по данным вопросам», - заявил литовский министр.

Во время заседания было принято общее заявление Балтийского совета, в котором содержится традиционный обзор сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии, а страны Балтии обязуются стремиться к тому, чтобы ядерные станции по соседству с ЕС соответствовали высочайшим международным стандартам безопасности.

В Риге Л. Линкявичюс со своими коллегами, министрами иностранных дел Латвии и Эстонии, также обсудил актуальные моменты регионального сотрудничества.


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