Линас Линкявичюс в Латвии: БелАЭС становится проблемой всего региона 30.11.2019, 16:15

Линас Линкявичюс

Фото: delfi.lt

Глава МИД Литвы акцентировал необходимость солидарности стран Балтии в отношении БелАЭС.

29 ноября на общем заседании Балтийской Ассамблеи и министров иностранных дел стран Балтии в Риге (Латвия) министр Линас Линкявичюс акцентировал необходимость солидарности стран Балтии в отношении небезопасной белорусской атомной энергии.

«Из-за проблем с безопасностью Островецкая атомная электростанция становится проблемой всего региона. Мы будем продолжать предавать гласности все проблемы ядерной безопасности и охраны окружающей среды, требуя международной ответственности, и будем стремиться к общей позиции Европейского Союза по данным вопросам», - заявил литовский министр.

Во время заседания было принято общее заявление Балтийского совета, в котором содержится традиционный обзор сотрудничества Литвы, Латвии и Эстонии, а страны Балтии обязуются стремиться к тому, чтобы ядерные станции по соседству с ЕС соответствовали высочайшим международным стандартам безопасности.

В Риге Л. Линкявичюс со своими коллегами, министрами иностранных дел Латвии и Эстонии, также обсудил актуальные моменты регионального сотрудничества.