Игорь Комлик: Пенсионерам нужна не милостыня, а достойная пенсия 6.11.2019, 8:08

Игорь Комлик

Один из лидеров профсоюза РЭП прокомментировал 32 требования к властям.

Профсоюз РЭП презентовал вчера в Минске Платформу требований к властям в трудовой, социальной и государственной сферах.

В 32 пунктах платформы сформулированы и мнения активистов независимого профсоюза, и вопросы простых людей, которые ежедневно обращаются за помощью в РЭП.

Один из авторов «Платформы» Игорь Комлик обратил внимание на важность пенсионной реформы, которая актуальна как для работающих белорусов, так и для тех, кто ушел на заслуженный отдых, сообщает gazetaby.com.

— Наши пенсионеры сегодня находятся в унизительном положении. К примеру, в одном из минских магазинов проходит благотворительная акция — «Добрая полка». Туда можно положить для бесплатной раздачи купленные продукты и товары. В том числе и для малоимущих пенсионеров. Но пенсионерам нужна не милостыня, а достойная пенсия, — отметил Игорь Комлик.