Видеофакт: Белорус организует туры по святым местам Индии 6.11.2019, 8:28

Наш соотечественник решил помочь туристам духовно обогатиться.

Историю о том, как белорус организует поездки к «настоящим святым» опубликовал «Белсат».

«Важно помогать людям, которые хотят приехать в святое место и пообщаться с настоящими святыми», — говорит Станислав Богданович.

Он организует туры по святым местам Индии. Сделать так, чтобы туристы не только выжили, но и духовно обогатились — задача непростая. Подробности — смотрите в видео.