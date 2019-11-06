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Видеофакт: Белорус организует туры по святым местам Индии

  • 6.11.2019, 8:28
Видеофакт: Белорус организует туры по святым местам Индии

Наш соотечественник решил помочь туристам духовно обогатиться.

Историю о том, как белорус организует поездки к «настоящим святым» опубликовал «Белсат».

«Важно помогать людям, которые хотят приехать в святое место и пообщаться с настоящими святыми», — говорит Станислав Богданович.

Он организует туры по святым местам Индии. Сделать так, чтобы туристы не только выжили, но и духовно обогатились — задача непростая. Подробности — смотрите в видео.


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