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«Остановим химический Чернобыль!»

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  • 6.11.2019, 12:20
«Остановим химический Чернобыль!»

В Могилеве кандидаты провели эко-пикет против вредного завода.

В сети появилась официальная информация, что ВМГ Индустри планирует вдвое увеличить масштабы производства, сообщает «Могилев-онлайн».

Значит ли это и увеличение количества вредных выбросов в атмосферу?

Инициаторы эко-пикета, кандидаты в «депутаты» по Центральному могилевскому округу № 85, Татьяна Сиваченко и Надежда Соловьева утверждают, что да. По словам Татьяны Сиваченко, увеличение мощностей производства опасно не только загрязнением воздуха, но и вырубкой деревьев, необходимых для изготовления мебели.

Пикет призван привлечь внимание граждан и экологов к данной проблеме. Активисты рассчитывают найти специалистов, готовых помочь разобраться с оценкой воздействия предприятия на окружающую среду и провести общественно-экологическую экспертизу выбросов данного предприятия.


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