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Люди против стены - уроки и надежды

  • Федор Крашенинников, «Немецкая волна»
  • 7.11.2019, 8:31
Люди против стены - уроки и надежды
Фото: E. Kasperski

Крушение Берлинской стены - это вдохновляющий пример того, как активность обычных людей приводит к краху диктатуры.

В ночь с 9 на 10 ноября в Берлине случилось невероятное: стена, 28 лет разделявшая город, перестала быть неприступной, и сотни тысяч жителей Восточной Германии впервые в жизни получили возможность свободно посетить Западный Берлин. Несмотря на то, что сама по себе стена простояла еще несколько месяцев, а Германская Демократическая Республика окончательно перестала существовать только год спустя, самое важное произошло именно той ноябрьской ночью.

К сожалению, берлинские события 30-летней давности для большинства жителей России остались лишь одной из множества новостей - слишком много всего происходило тогда и в Советском Союзе, и в мире. Поэтому, рассуждая о том времени, наши современники часто оказываются в плену ложной памяти, воспринимая как факты поздние вымыслы и интерпретации.

Коллапс «восточного блока»

Это сейчас может показаться, что тогда все было понятно, предсказуемо и чуть ли не спланировано. Между тем большую часть 1989 года ничто не предвещало скорых перемен. 5 февраля у Берлинской стены застрелили пытавшегося бежать на Запад человека, и он даже не был последней жертвой разделения Европы. 5 мая власти ГДР успешно сфальсифицировали местные выборы, а 7 октября помпезно, хоть уже и под скандирования протестующих, отпраздновали 40-летие ГДР. И всего через месяц Берлинская стена рухнула - гораздо быстрее и внезапнее, чем рассчитывали даже наиболее оптимистично настроенные наблюдатели.

Глядя из СССР, закат «социалистического лагеря» выглядел стремительным и едва ли не беспричинным - на фоне скудного советского быта восточноевропейские страны казались обывателям вполне благополучными. В 1991 году не стало и самого СССР, а в России наступили совсем другие времена.

Сколько-нибудь заметная рефлексия по поводу краха просоветских режимов в Восточной Европе совпала в России с волной советской ностальгии. Обрывочные воспоминания о событиях того времени у старших поколений наложились на новейшие теории, объясняющие любые сложные процессы заговором и изменой.

В итоге, через 30 лет после падения Берлинской стены, российский обыватель в большинстве своем не знаком с историческими фактами, но при этом - прежде всего, стараниями пропаганды - абсолютно убежден, что людям в ГДР жилось хорошо, пока «предатель» Горбачев не «сдал» Восточную Германию НАТО. Более того, в последние годы набирает популярность мнение, что ФРГ попросту захватила ГДР.

Конспирология против массовых протестов

На примере интерпретации коллапса ГДР современной российской пропагандой становится понятным, для чего конспирология, а также вера в вероломство и коварство Запада так настойчиво навязывается россиянам. Смысл конспирологической версии истории - в сведении к нулю роли граждан в переменах: протестуй не протестуй, а решать все равно начальству - местному или зарубежному, кто кого обхитрит. В любом случае, на митинги точно ходить не надо - такой вывод предлагается принять как данность.

Между тем, если детально рассмотреть события 1989 года, то сказки о "предательстве" Горбачева и коварстве Запада рассыпаются в прах. Недавно на русском языке вышла книга профессора истории Мэри Элиз Саротт «Коллапс. Случайное падение Берлинской стены», посвященная анализу предпосылок и реальных причин событий 30-летней давности.

Тщательно сопоставляя факты, американская исследовательница приходит к неутешительному для адептов теорий заговоров выводу: падение Берлинской стены в ночь с 9 на 10 ноября стало результатом цепи случайных событий, у которых не было и не могло быть никаких координаторов и тем более организаторов.

Самым важным фактором, который выделяет Мэри Саротт, были нарастающие народные протесты. Осенью 1989 года уже сотни тысяч жителей ГДР регулярно выходили на протестные акции, а непосредственно в Берлине 4 ноября 1989 года на демонстрацию против режима вышли до миллиона граждан.

Окно возможностей

ГДР перестала существовать не из-за заговора темных сил и не из-за "предательства" Горбачева. К 1989 году Восточная Германия пребывала в экономическом, социальном и моральном кризисе, из которого большинство населения не видело иного выхода, кроме радикальных реформ.

И чем дольше верхушка ГДР сопротивлялась требованиям начать перемены и прекратить повседневный террор против граждан, тем больше жителей Восточной Германии приходило к мысли, что выход из тупика - или в бегстве на Запад частным порядком, или в объединении Германии.

В России этот факт мало известен, но непосредственным поводом к падению стены в ночь на 10 ноября стала одна необдуманная фраза, которую сказал на пресс-конференции партийный функционер Гюнтер Шабовски (Günter Schabowski). Стране, в которой уже несколько месяцев нарастали протесты против существующей системы, ее оказалось достаточно. Граждане ГДР были сыты по горло диктатурой СЕПГ, и как только открылось первое «окно возможностей» - они бросились к нему и не позволили запаниковавшему начальству его закрыть.

В этом главный урок падения Берлинской стены: если на власть давит улица, она начинает совершать все более грубые и глупые ошибки, одна из которых в итоге обязательно станет роковой. Это - вдохновляющий пример для многих стран и повод для их граждан вместе с жителями Германии праздновать годовщину падения диктатуры и символизирующей ее Берлинской стены.

Федор Крашенинников, «Немецкая волна»


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