Семь легких книг для любителей путешествий и приключений 7.11.2019, 11:51

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Интересный досуг гарантирован.

Любите путешествовать, но пока не получается отправиться к дальним берегам за порцией новых впечатлений? Раскрасить жизнь яркими красками и подхватить волну вдохновения помогут книги – делимся подборкой из 7 произведений, которые читаются на одном дыхании и оставляют после себя приятное послевкусие. Интересный досуг гарантирован, пишет ЗаграNица.

«Гавана — столица парадоксов». Марк Курлански

«О Гаване немало спорят, в том числе потому, что в Гаване противоречия — это стиль жизни. Впрочем, почти все соглашаются, что второго такого города нет на Земле» — пишет Марк Курланаски и он знает, о чем говорит. Знаменитый автор научно-популярных книг, Курланаски в течение 30 лет регулярно посещал Кубу, подмечая изменения в городе, интересуясь его историей, общаясь с местными жителями. Его авторская дотошность, проницательность и наблюдательность помогли ему уловить саму суть Гаваны и ее ритма жизни, так что получившаяся книга пестрит интересными деталями, сведениями и фактами об этом солнечном городе. Читая его текст, невозможно устоять перед обаянием бедной, но все-таки прекрасной Гаваны — в условиях холодной зимы подобное чтение доставляет особое удовольствие.

«Год в Провансе». Питер Мейл

Книга Питер Мейла — настоящий гимн гедонизму, любви к жизни и к французской колоритной провинции. Самое забавное в данном случае то, что Питер Мейл по своему рождению — англичанин, а не француз, однако именно он прославил на весь мир Прованс, который благодаря нему захлестнул новый туристический бум. Увлекательная книга Мейла — своеобразный гид по укромным уголкам одного из регионов Франции: текст написан с такой любовью, что ей невольно заражается и читатель. Именно поэтому книга переведена на десятки языков и разошлась по миру в сотнях тысячах экземпляров. «Год в Провансе» — идеальный способ полюбить заново Пятую республику, узнать все о ее кухне и о неспешном ритме жизни очаровательной провинции.

«Компас». Матиас Энар

Музыковед Франц Риттер тяжело болен — под воздействием обезболивающих опиатов он лежит в своей венской квартире и вспоминает собственную ускользающую жизнь, в которой было две страсти — к загадочной рыжеволосой девушке Саре и к путешествиям по Востоку. Галлюцинации и воспоминания сменяют друг друга, переплетаясь в причудливый узор редкой красоты — потоки образов, эпизодов из жизни и впечатлений составляет ткань этого пестрого романа-путешествия. Восточные города оживают перед читателем во всем великолепии — а затем на его же глазах разрушаются в ходе бесконечных войн, которые в течение многих лет не останавливаются там ни на секунду. Роман завораживает и не отпускает — к слову, именно за эту книгу Матиас Энар в 2015 году получил престижную Гонкуровскую премию.

«Одноэтажная Америка 20-21 век». Илья Ильф, Евгений Петров, Владимир Познер

Помните цикл передач Владимира Познера и Ивана Урганта, в котором они рассказывали о жизни провинциальной одноэтажной Америки — этого «сердца» США? Одновременно с выходом программы была выпущена и книга, в которой Познер со свойственной ему обстоятельностью рассказывает о своих впечатлениях во время поездки, делясь любопытными и меткими наблюдениями. Данное издание особенно хорошо тем, что в книге совмещены сразу два текста — один, написанный Познером, а второй — Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Они совершили свое путешествие по одноэтажной Америке задолго до современных журналистов, в 1935 году.

«Гость: туда и обратно». Александр Генис

Александр Генис, пожалуй, является одним из самых наблюдательных путешественников нашего времени. Тонкий и остроумный ценитель красоты, он объехал если не весь мир, то большую его часть. Эссе Гениса — это всегда образцовые тексты, в которых познавательность сочетается с блестящим русским языком их автора. В книге «Гости: туда и обратно» собраны эссе, посвященные путешествиям Гениса и его впечатлениям от Японии, Китая, Израиля, Индии и других стран. Если вы чувствуете, что вам наскучили поездки, читать эту книгу обязательно — после нее вы заново обретете страсть к путешествиям.

«Стамбул. Город воспоминаний». Орхан Памук

Если вы еще не успели проникнуться любовью к Стамбулу, вам стоит прочитать книгу Орхана Памука. Турецкому писателю в свое время вручили Нобелевскую премию по литературе, в том числе, за «поиск души своего меланхоличного города» — речь, конечно, шла о Стамбуле. Орхан Памук с любовью и лирической грустью рассказывает об истории турецкой столицы, ее упадке и расцвете, нравах местного населения, их радостях и печалях, а также откровенно говорит и о собственной жизни, вспоминая детские годы. Все эти разнообразные элементы текста переплетаются в единое пронзительное повествование, которое заставит каждого заняться поисками билетов в Стамбул.

«Эверест». Тим Скоренко

Жанр художественной биографии снова набирает популярность. Роман Тима Скоренко — номинанта премии «Большая книга» и «Нацбест» — рассказывает о жизни Джорджа Мэллори, который в 1924 году одним из первых людей на свете попытался покорить Эверест. Отважный искатель приключений и авантюрист, он обожал играть в прятки с опасностью. А еще, само собой, он любил путешествия — Тим Скоренко с вниманием рассказывает о жизни Мэллори, в том числе, о его многочисленных поездках по свету и подготовке к восхождению на Эверест. Любителям приключенческой и полуисторической прозы книга придется по душе.