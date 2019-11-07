Опрос: Из иностранцев лучше всего украинцы относятся к белорусам 1 7.11.2019, 15:40

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Фото: politeka.net

Об этом свидетельствуют результаты исследования.

Самый высокий уровень этнических предубеждений у украинцев наблюдается к африканцам и ромам, самый низкий – к украинцам, белорусам и россиянам, пишет unian.net.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«За год (с сентября 2018) уровень ксенофобии несколько снизился с 4,2 до 4,0. Вообще же с 1994 до 2007 года уровень ксенофобии в Украине рос (в 2007 он был самым высоким за все время наблюдений), с 2008 по 2013 несколько снизился, в период после аннексии Крыма и войны на Донбассе с 2014 до 2018 незначительно вырос и вернулся к уровню 2013 года», – отметили в КМИС.

Согласно опросу, в Украине наименьшая социальная дистанция к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно), большинство опрошенных готовы допустить представителей этих групп в качестве членов своей семьи и близких друзей. Потом идут белорусы (3,2) и россияне (3,6). Отмечается, что все эти показатели значительно не изменились за последний год, только дистанция к россиянам немного уменьшилось (было 3.8).

Затем идут несколько этнических групп – поляки, евреи, крымские татары, канадцы, американцы, немцы с примерно одинаковой социальной дистанцией 4,1-4,3. А завершают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4.7), африканцы (5,2), и на последнем месте ромы (5,4).

В рамках исследования с 6 по 16 сентября было лично опрошено 2035 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.