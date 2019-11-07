Ученые опровергли главную гипотезу Дарвина 5 7.11.2019, 17:55

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Чарльз Дарвин

Жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках.

Ученые Университетского колледжа Лондона и Института структурной и молекулярной биологии в Великобритании опровергли гипотезу Чарльза Дарвина о том, что первые клетки возникли в мелких теплых водоемах.

Об этом сообщает издание New York Post (перевод — unian.net). По мнению исследователей, жизнь могла зародиться в глубоководных гидротермальных источниках. Отмечается, что ученым удалось воспроизвести среду вблизи гидротермальных жерл на дне океана, используя длинноцепочечные амфифильные соединения, которые обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами.

Как писал Дарвин, организмы могли возникнуть в небольшом пруду, содержащем все необходимые вещества. В настоящее время такой процесс невозможен, поскольку все сложные органические вещества мгновенно поглощаются уже существующими живыми существами.