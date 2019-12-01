Как мошенники в интернете обещают белорускам жениться за $1500 1.12.2019, 15:26

Стратегия нацелена на девушек, которым хочется исполнения «американской мечты».

Сверяйте характеристики: вы девушка, а в рейтинге процветания ваша страна находится далеко не в первой пятерке. Все так? Тогда у нас плохие новости: вы в зоне риска встретить «того самого» принца-иностранца с претензией на ваш кошелек. Обычно он стучится к девушкам из Восточной Европы в директ: накачанный красавец представляется военным из американской армии, вдовцом, потерявшим жену в автокатастрофе, а если вы не настроены на романтику, по-дружески просит оплатить букет для другой пассии. На ваше согласие должны повлиять полотна утонченного текста, тысячи комплиментов и обещаний жениться. Кажется, это неумирающая стратегия развода девушек, которым хочется исполнения «американской мечты». «Сегодня мы рассказываем, как ее доработали современные мошенники», — пишет onliner.by.

«Поддержал меня, когда я ждала операцию по поводу онкологии, я поверила»

Он пришел к Наталье в директ. Когда девушка открыла сообщение в Instagram, увидела на снимке «красавчика — военного американца». Во время общения выяснилось, что он персона поважнее — находится в Израиле, сопровождает турецкого премьер-министра. А когда-то даже приезжал в Беларусь с американским послом. Но главное, конечно же, не это.

— Писал так, что бдительность можно было усыпить! Очень много про его пылкие чувства, задавал вопросы про личные страхи, на связи в течение дня постоянно находился, — рассказывает девушка. — Заботлив, беспокоился о здоровье, спрашивал, что покушала. Пытался выяснить, влюбилась ли уже в него… В переписке вел себя так, будто нашел единственную, и намекал, что впереди свадьба. Ни разу не запутался в истории, хотя сообщений было очень много. Работает просто как психолог!

В сообщениях мужчина рассказывал, как в детстве лишился родителей, год назад в аварии погибла жена, а его семилетний сын остался без матери.

— Еще он верит в Бога, каждый день молится и ходит в церковь. В общем, хочется обнять и пожалеть… — признается Наталья.

Мужчина максимально вежлив в переписке, интересуется делами девушки

Кажется, на эти эмоции все и было рассчитано. Через неделю активной переписки мужчина исчез, девушка начала волноваться. Телефон встревожился долгожданным уведомлением: оказалось, военный попал в засаду, у него серьезное ранение, сейчас он в госпитале.

— Просит о помощи, потому что находится в опасности. Хочет отправить на мой адрес важные документы и деньги, накопленные с рабочих бонусов. Естественно, в конце года он за ними приедет, и, понятно, это будут прекрасные дни, проведенные совместно, — цитирует переписку Наталья.

Пазлики счастья наконец складываются, нужно только получить посылку от коллеги будущего мужа из Лондона. Военный просит адрес, имя и отчество, мобильный и электронную почту, чтобы отправить девушке, с которой знаком две недели, все личные документы. Девушке приятно: ей доверяют, и она отдает контакты. На почту прилетает сообщение от «лейтенанта из Красного Креста» с указанием адреса компании и курьерской службы. Последняя подтверждает: вещи получены, нужно только уплатить страховой сбор в размере 1520 долларов.

Текст от курьерской службы говорит следующее: посылка будет доставлена в страну назначения в течение четырех дней, для завершения процесса нужно только заплатить $1500

— На вопрос, что это значит, мужчина отвечает, что об издержках не знал, но посылка ему очень нужна, и просит все сделать как можно скорее, — комментирует Наталья.

Девушка расстраивается, бьет его словами в лицо, мол, все с этими схемами ясно. Тогда военный начинает обижаться: «Почему ты называешь меня такими словами? Давай подумаем, прежде чем принимать жестокое решение».

— Понятно, никакого ответа он от меня не получил. Есть, конечно, плюс. На второй день переписки я сообщила ему, что прохожу лечение от онкологии. Он так грамотно поддерживал, пока я была в больнице, за что ему спасибо! — заканчивает рассказывать Наталья.

Это набор классических фраз, которые обиженные мошенники присылают в ответ на разоблачение

Это набор классических фраз, которые обиженные мошенники присылают в ответ на разоблачение: «Милая, почему ты так говоришь? Ты называешь меня мошенником?», «Ты думаешь, я настолько глуп, чтобы делать это с тобой?», «Мне жаль, если у тебя сложилось такое мнение, но верь мне, я не такой, эти мысли никогда бы не пришли в мою голову»

Позже выясняется, что ее собеседник писал и знакомым девушки. Смысла пересказывать их истории нет: каждая отличалась своими деталями, но все сводилось к одному — собеседник жил в сказке и звал в нее других.

Предсказываем «покерфейсы» и реакцию вроде «сами виноваты», а потому приводим другую историю. Если вы целиком уверены, что не попадетесь на удочку романтичных уговоров, кто-то вполне может надеяться на вашу дружбу и попросит оплатить доставку букета любимой девушке через сомнительный сайт. Понятно, предложение поступит не сразу: прелюдией станет общение на интеллектуальные темы и раскрытие души. Ответ на вопрос, почему мошенники рады таким маленьким суммам, в следующем: этот заработок у них поставлен на поток, так что итоговая цифра получается приличная.

Пользователь просит человека посмотреть, в каких цветочных магазинах можно расплатиться картой, присылает ссылку на сайт, через который можно перевести платеж

А это — набор общих комплиментов, подходящих для любой девушки. Мужчина отправляет сообщения с благодарностью за невероятную красоту и стиль, которыми девушка делится с миром.

А это — набор общих комплиментов, подходящих для любой девушки. Мужчина отправляет сообщения с благодарностью за невероятную красоту и стиль, которыми девушка делится с миром. Единственное усилие, которое он совершает в таких сообщениях, — меняет имя адресата.

Такие «крючки» цепляют не только девушек: на мужчин в интернете объявляют «охоту» пострашнее. Допустим, в переписке девушка отправляет парню интимные фотографии, а через пару дней ему неожиданно начинают звонить из милиции. Оказывается, девушка была несовершеннолетней, и, чтобы не заводить уголовное дело, нужно кое-что заплатить. Рациональный выход из этой ситуации должен быть таким: игнорировать звонки, успокоиться и набрать адвокату.

С отправкой откровенных фотографий все вообще тяжело. Не хотим становиться морализаторами, но лучше все же не рисковать, если вы сомневаетесь в ответственности своего собеседника. Случается, что милая девушка может резко поменять тактику общения: если на ее карту сейчас не поступит конкретная сумма, многие увидят компрометирующие фото. Испуганный человек обычно ведется на такой шантаж и, наверное, зря: мало кто из мелких мошенников доводит все эти угрозы до конца.

Ну и еще один вариант — классический: у девушки украли деньги, а есть за что-то надо. Понятно, она просит о помощи друга, с которым общается пару недель, а на эмодзи со слезами ему сложно не купиться. Лучше, правда, постараться этого не делать.

С этим ясно: мошенник ищет слабости «жертвы» и давит на них во время общения. А что изначально может его выдать?

«Золушку», присмотритесь к стилю общения человека. Допустим, мужчина с идеальным набором качеств пишет о вас как о единственной, но если все его сообщения составлены по образцу с общими фразами, то, скорее всего, суженой он называет не только вас. Признаки такого сообщения — это рассказ о себе одном, приправленный набором базовых комплиментов, и ни одной апелляции конкретно к вашему профилю. Обычно такой мужчина безгрешен, живет в идеальной стране, у него непростая судьба, но с девушками как-то не складывается.

Это удача: вы прошли через его фильтр «доверия». Дальше мужчина начинает давить на эмоции. Если через неделю общения вы лежите в слезах из-за рассказов о его сложной жизни, скорее всего, он начал спекулировать фактами и вскоре попросит вас помочь деньгами. Вполне возможно, что до этого собеседник поддерживал в сложных ситуациях свою «жертву», и у нее ожидаемо проснется чувство вины: если он помог мне, как не помочь ему?

Мошенник под предлогом болезни родственника, утери вещей, захвата заложниками или прилета инопланетян попросит помочь с финансами, на отказ начнет обижаться, оставляя последней надеждой возможность пристыдить вас за подозрения и получить свои деньги. А потом исчезнет совсем. Все просто: если переписка невыгодна, зачем тратить на нее время, когда в соседних чатах ждут сообщений 5 потенциальных невест?

Но мы общаемся очень долго. Если это все-таки моя вторая половинка, как мне проверить человека?

Для начала поступить как Наталья: поискать фотографии, которые есть в профиле мужчины, по Google-картинкам. Анкеты на сайтах знакомств грешат привлекательными снимками, за которыми может скрываться другой человек. Если эти же фото персоны встречаются на сайтах под другим именем, скорее всего, Джейк из Америки что-то вам недоговаривает.

Другой вариант — начать практиковать видеосвязь, если вы пока не можете перейти от виртуального общения к живому. Для заинтересованного человека это не будет проблемой. Понятно, если его интересует не только ваш кошелек.

Еще один звоночек — собеседник путается в деталях, о которых он рассказывал только вчера. Наверное, вам повезет, если вы узнаете об этом до того, как переведете деньги на билет в Минск. Мужчина из истории Натальи оказался внимательным: писем было много, а пробелов в мелочах — никаких. С такими сложнее всего.

Но давайте признаем: человеку всегда хочется верить. Допустим, вы договорились, что мужчина прилетит к вам в гости. Вскоре окажется, что на поездку ему не хватает денег, он ожидаемо просит вас помочь. В этом случае можно узнать его данные и купить ему билет. Человек с несерьезными намерениями от такого предложения откажется и пойдет отправлять сообщения более доверчивым кандидатам.

Ну и не забываем про вечные женские форумы. Существуют сайты с черными списками женихов (например, вот этот поисковик обманщиков), ветками с описаниями похожих ситуаций и кучей страшилок об украденных деньгах, которые, к сожалению, часто являются правдой.