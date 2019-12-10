Названы самые популярные у туристов города мира 1 10.12.2019, 10:12

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Гостей в них больше, чем местных жителей.

Компания по выдаче виз Official Esta опубликовала рейтинг городов мира, где туристов больше, нежели местных жителей. Данные исследования публикует Insider.

На первом месте оказался Майами, где 1 641 туристов приходится всего на сотню жителей. На втором месте оказался также американский город - Лас-Вегас. Там на 100 местных жителей приходится 993 приезжих. В тройке лидеров также оказался Дубай, с показателем 558 туристов на 100 местных жителей.

В рейтинг вошли 16 городов, шесть из которых в США. Полный список выглядит так:

1. Майами, США – 1 641 турист на 100 местных жителей.

2. Лас-Вегас, США – 993 туриста на 100 местных жителей.

3. Дубай, ОАЭ – 588 туристов на 100.

4. Эдинбург, Шотландия – 445 туристов на 100 местных жителей.

5. Дублин, Ирландия – 427 туристов на 100 местных жителей.

6. Гонконг – 398 туристов на 100.

7. Сан-Франциско, США – 392 туриста на 100.

8. Вена, Австрия – 329 туристов на 100.

9. Сингапур – 316 туристов.

10. Вашингтон, США – 286 туристов.

11. Мюнхен, Германия – 265 туристов.

12. Бостон, США – 238 туристов на 100 местных жителей.

13. Бангкок, Таиланд – 229 туристов.

14. Лондон, Великобритания – 226 туристов.

15. Порту, Португалия – 183 туристов на 100 местных жителей.

16. Лос-Анджелес, США – 179 туристов на 100 местных жителей.