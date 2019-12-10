Аваков: У Суркова на переговорах сдали нервы, он разбрасывал бумаги и перешел на крик 11 10.12.2019, 13:33

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

Представитель Кремля вел себя эмоционально и некомпетентно при обсуждении вопроса о контроле над границей.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что во время нормандского саммита в Париже у помощника президента РФ Владислава Суркова сдали нервы, передает nv.ua.

По словам Авакова, представитель Кремля вел себя эмоционально и некомпетентно при обсуждении разведения сил и вопроса возвращения контроля над границей.

«У господина Суркова сдали нервы, он там бумаги бросил на стол и кричал: „Мы так не договаривались“. Они предложили разводить и дальше войска. Куда разводить? В Марьинке? Где каждый метр полит кровью. И отвод означает сдачу наших позиций на километры. Или в Широкино, где мы стали так, чтобы Мариуполь обезопасить? Это ерунда », — цитирует Авакова пресс-служба МВД.

Министр добавил, что во время переговоров в Париже, международные партнеры, в частности, Ангела Меркель, с пониманием отнеслись к ситуации в Украине и готовы в дальнейшем поддерживать официальный Киев.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров нормандской четверки: Владимир Зеленский (Украина), Владимир Путин (Россия), Ангела Меркель (Германия) и Эммануэль Макрон (Франция).

По итогам встречи стороны утвердили коммюнике и вышли на совместную пресс-конференцию. Самые осязаемые договоренности — обмен пленными и прекращение огня на Донбассе до конца года.