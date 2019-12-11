Что происходит в минском вузе, где бастовали студенты 11.12.2019, 11:34

Фото: tut.by

Более 60 выпускников переведут в БНТУ.

В МИУ, где в ноябре бастовали студенты, теперь все спокойно. По словам представителей университета, образовательный процесс идет своим ходом. Почти все студенты, как обычно, ходят на пары — скоро у них сессия. Исключение — ребята одного выпускного курса специальности «Транспортная логистика». Это 64 человека, сообщает tut.by.

Срок обучения у них заканчивается 26 января. Однако их специальность оказалась в списке неаккредитованных, и выдать им дипломы гособразца МИУ не может. Чтобы решить эту ситуацию, в середине декабря студентов переведут в БНТУ. Защищать дипломный проект и сдавать госэкзамен они будут уже в «политехе».

— Как и обещало Министерство образования, учебный план МИУ будет передан в БНТУ. Политех его утвердит, и наши студенты завершат обучение по нему, — поясняют в университете. — Отметим, что с сентября у выпускного курса «Транспортной логистики» уже нет пар. Сначала у них была преддипломная практика, сейчас они работают над дипломами.

Несмотря на перевод, руководителями дипломов, говорят в вузе, у ребят останутся преподаватели из Минского инновационного университета. Кроме того, одного преподавателя из МИУ включат в госкомиссию.

— В остальном все у нас без перемен, — продолжают в вузе. — Из-за проблем с аккредитацией, ребята не стали забирать документы.

Руководство МИУ направило письма в Минобразования, администрацию Лукашенко и Совет министров.

— После того, как получим ответы, будем решать, что делать дальше, — рассказывают в университете. — Чтобы защитить студентов, мы готовы к любым действиям. Если понадобится, пойдем на переаккредитацию и трансформируем дистанционное обучение в заочную форму.

Напомним, 11 ноября, студенты Минского инновационного университета вышли на забастовку. Причина протеста — желание отстоять свой вуз, которому не продлили аккредитацию по некоторым специальностям.

По словам ректора вуза Николая Суши, раз в пять лет все учебные заведения страны проходят аккредитацию. За 28 лет своего существования МИУ проходил множество аккредитаций и аттестаций, и всегда все было хорошо. Что случилось в этот раз, Николай Суша не знает. По его словам, в начале ноября университет получил письмо из Департамента контроля качества образования. В документе написано, что учебному заведению не продляют аккредитацию по пяти специальностям. Ректор уверен: все нарушения, которые были выявлены во время проверки, негрубые и исправимы. Руководство МИУ будет обжаловать решение комиссии.

Ситуацию прокомментировал и министр образования Игорь Карпенко. Он подчеркнул, что студентам не стоит волноваться. В соответствии с законодательством по решению Министерства образования они смогут продолжить образование в других вузах по своим специальностям с последующей выдачей диплома государственного образца. Руководству МИУ министр порекомендовал «вникнуть в суть рекомендаций комиссии, устранить выявленные недостатки и организовать образовательный процесс в соответствии с нормами законодательства».