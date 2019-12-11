Три факта про «золотую» люстру в резиденции Лукашенко 4 11.12.2019, 14:18

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Фото: Telegram-канал Пул Первого

С нее практически сдували пыль.

Любопытный фотоснимок опубликовал Telegram-канал Пул Первого. Накануне новогодних праздников во Дворце Независимости на люстрах протирали пыль и меняли лампочки, в том числе на этой гигантской, которую пришлось спустить практически на пол.

Около десяти лет назад «Салiдарнасцi» удалось выяснить историю происхождения этого красивейшего предмета интерьера. Приводим три факта.

Люстра покрыта каратным золотом

Это люксовое изделие создано фабрикой Faustig специально для резиденции Лукашенко. Один из богатейших людей Европы – граф Томас Фаустик, владелец знаменитой на весь мир компании по изготовлению светильников, тогда передавал на утверждение в Минск образцы, покрытые каратным золотом.

Подобные спецзаказы, с которыми ранее обращались к графу Фаустику, обходились его клиентам в сотни тысяч евро.

Компания была основана в 1960 году и является одним из крупнейших производителей хрустальных люстр в мире. Для производства закупается хрусталь у компании Swarovski AG. Одним из главных достоинств люстр Faustig является превосходное сочетание хрусталя и гальваническое покрытия с использованием 24-каратного золота и серебра.

Для самых богатых мира сего

Фабрика Faustig установила рекорды, зафиксированные в Книге рекордов Гиннеса. В 2000 году она произвела самую большую люстру в мире весом 8,5 тонн для главной мечети Омана (рекорд был побит в 2010-м, когда была зажжена 18-тонная люстра в катарской Дохе).

Люстра фабрики Faustig в Омане

В 2007 году Faustig побила свой рекорд. Во время открытия белой мечети шейха Зайда в Абу-Даби, гости одними из первых могли лицезреть 12-тонную люстру этой компании.

Люстра фабрики Faustig в мечети Абу-Даби

Не исключаем, что видел эту люстру и Александр Лукашенко со свитой во время посещения мечети в столице ОАЭ в 2014-м.

Официально подтверждено фабрикой

Подтверждение тому, что заказ из Минска был, есть на сайте компании. В частности, Беларусь указана в разделе «Официальные здания» («Congress Center, Minsk»). Среди стран-заказчиц также значатся Швейцария, ОАЭ, Россия.

Примечательно, что сам Александр Лукашенко в тот период на одной из пресс-конференций утверждал, что все люстры во Дворце сделаны руками белорусских мастеров.