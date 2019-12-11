«Коррупцией пронизана вся вертикаль» 11.12.2019, 14:49

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Прокуроры запросили сроки по массовому «делу медиков».

В Минском городском суде с речью в прениях выступили гособвинители. Они отметили, что в организациях, подчиненных Министерству здравоохранения, 12 лет существовали коррупционные схемы — «коррупцией была пронизана вся вертикаль», взятки принимали те, кто должен пресекать такого рода преступления, а взяткодатели не опасались быть облеченными, передавали деньги как должное. Экс-директору Центра экспертиз и испытаний Александру Столярову гособвинители запросили 7 лет лишения свободы, бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию 6 лет в колонии усиленного режима, бизнесмену Сергею Шакутину — 3 года. Часть взяткодателей прокуроры просят наказать штрафами и ограничением свободы, сообщает tut.by.

Александр Столяров до задержания возглавлял Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. Ему предъявлено обвинение всем частям ст. 430 УК — получение взяток. Свою вину экс-директор признал частично, по некоторым эпизодам не согласен с суммами, которые ему вменяются. Гособвинители просят не только приговорить его к 7 годам лишения свободы в колонии усиленного режима, но также взыскать с него незаконно полученный доход на сумму, эквивалентную 41 050 долларов.

Деньги Столяров, по данным следствия, получал от представителей бизнеса за испытание медтехники и регистрацию лекарственных средств, причем деньги передавали прямо в рабочем кабинете руководителя. Например, обвиняемый в даче взятки учредитель «Геол-М» Владимир Ладутько положил конверт с деньгами в шкаф в рабочем кабинете Столярова. На тот момент в кабинете начальника уже было установлено скрытое видеонаблюдение.

Однако с мая 2018 года Александр Столяров проявляет большую осмотрительность, поскольку к тому моменту уже десятки медиков задержаны по подозрению в коррупции.

Согласно обвинению, бизнесмен Сергей Шакутин передал ему деньги уже не в кабинете, а рядом с домом директора Центра, причем оба участника отключили в этот момент отключили мобильные телефоны. Шакутин, кстати, ни этот эпизод, ни другие не признает. Гособвинитель заявил, что при вскоре после задержания Сергей Шакутин пояснил, что передал 1 тысячу долларов Столярову, чтобы тот купил для него лекарство.

Позже он эти показания не поддержал и вообще отказывался отвечать на вопросы во время предварительного следствия. Гособвинение настаивает, что вина Шакутина по всем эпизодам доказана (согласно обвинению, он также передавал взятки бывшему гендиректору «Белфармации» Вячеславу Гнитию), и просит назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Отметим, что Столяров, как и ряд других фигурантов, заключили досудебное соглашение — т.н. «сделка со следствием», которая за сотрудничество и помощь в изобличении других участников гарантирует более мягкое наказание. По мнению Шакутина, именно досудебное соглашение — причина, по которой Столяров его оговаривает.

Прокуроры обратили внимание на признаки системной коррупции, которые позволили много лет существовать преступной схеме: регистрация проходила неоправданно долго, представители компаний неоднократно обращались с повторными заявлениями на регистрацию препаратов или медицинской техники, часто замечания, которые получали представители компании, были надуманными и необоснованными, требовали дополнительные документы, а это снова затягивало сроки. Кстати, взятки давали не только за регистрацию, но даже за согласование рекламы.

Еще один ключевой фигурант уголовного дела — экс-директор «Белфармации» Вячеслав Гнитий, который, как выяснилось на суде, хранил на чердаке 90 тысяч долларов, преступным путем получил около 50 тысяч. Фигурант полностью признал свою вину, чистосердечно раскаялся и заключил досудебное соглашение. Ему гособвиненители запросили 6 лет в колонии усиленного режима. На должность директора «Белфармации» был назначен в июне 2016 года, через три года был задержан сотрудниками КГБ. Согласно обвинению, взятки получал за организацию первоочередных расчетов с коммерческими структурами, а также за выбор «нужных» поставщиков медицинской продукции.

Так, в обвинении фигурируют бизнесмены, руководители «Аптека групп» Леонид Томчин и Роман Альтшулер, которые, по данным следствия, в сумме передали Гнитию 17 тысяч долларов. Впрочем, Томчин и Альтшулер настаивают, что действовали по отдельности, не признают обвинения в преступном сговоре. Леонид Томчин настаивает, что, поскольку написал явку с повинной, по некоторым эпизодам должен проходить как свидетель, другие эпизоды должны быть переквалифицированы на «более легкую» часть ст. 431. Однако прокуроры настаивают на изначальном обвинении, для Альтшулера и Томчина они запросили по 5 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия).

Заключительная речь прокуроров была созвучна с первоначальным обвинением. Прокуроры настаивают, что вина каждого из 21 фигуранта доказана полностью — признательными показаниями самих фигурантов, показаниями свидетелей, успешно заключенными контрактами, сведениями, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Бывшему заместителю директора Центра экспертиз и испытаний Сергею Зинченко за получение взяток гособвинители запросили 3 года лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 430 УК). Экс-начальнику управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний Сергею Лещиловскому также 3 года колонии (ч. 1, 2 ст. 430 УК). Наталье Судаковой, которая возглавляла Гомельское предприятие «Фармация», — 3 года в колонии общего режима (ч.2 ст. 430УК). Бывшему заместителю генерального директора Витебской «Фармации» Екатерине Шнитко — 5 лет лишения свободы (ч.3 ст. 430 УК). Андрею Щука, который возглавлял «Фармацию» в Гродно — 3 года в колонии усиленного режима (ч. 1 ст. 430 УК). Михаилу Гаврилову, экс-директору РУП «Академфарм», 5 лет лишения свободы. Для всех обвиняемых должностных лиц прокуроры также запросили лишение права занимать руководящие должности сроком на 5 лет.

Что касается обвиняемых в даче взятке, то для части фигурантов гособинители запросили реальные сроки, для некоторых — ограничение свободы, еще часть бизнесменов может обойтись штрафами. Напомним, что полностью вину не признал только Сергей Шакутин, он же единственный бизнесмен, который с момента задержания и до сегодня содержится под стражей. Итак, бизнесмену Дмитрию Кузнецову гособвинители запросили 5 лет «домашней химии», Андрею Потаповичу — 4 года такого же наказания. Бывшему маркетологу частной фирмы Инге Шалькевич также 4 года «домашней химии». Владимиру Ладутько и Геннадию Соболевскому — по 1 тысяче базовых величин штрафа. Виталию Мусихину (директор компании «Либертон») — 2,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Владимиру Самусенко — 3 года «химии». Минимальное наказание прокурор запросили для представителя частной компании Майи Наубатовой — штраф 400 б.в., она, согласно обвинению, передала взятку на сумму 50 евро (ч.1 ст. 431 УК).

Судебное заседание продолжается, впереди — речь защитников и последнее слово обвиняемых.

Напомним, массовый суд по «делу медиков» начался 19 августа. Обвиняемым вменяют две статьи Уголовного кодекса: ст. 430 (Получение взятки), ст. 431 (Дача взятки). За решеткой семь фигурантов: директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, его заместитель Сергей Зинченко, начальник управления медицинской техники Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Сергей Лещиловский, генеральный директор торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Белфармация» Вячеслав Гнитий, заместитель генерального директора Витебского торгово-производственного республиканского унитарного предприятия «Фармация» Екатерина Шнитко, генеральный директор Гродненского РУП «Фармация» Андрей Щука и бизнесмен, директор компании «Искамед» Сергей Шакутин.

Все они обвиняются в получении взяток, кроме Шакутина. Он единственный бизнесмен под стражей. В суде выяснилось: Сергей Шакутин отказался давать показания во время предварительного расследования, он готов выступить в суде. На первый день процесса его пришел поддержать брат, известный бизнесмен Александр Шакутин.

Остальные обвиняемые по «делу медиков» под домашним арестом. Прокурор огласил: Александра Столярова обвиняют в получении взяток на сумму более 50 тысяч долларов. По версии следствия, Сергей Зинченко получил 50 евро и 1300 долларов, Сергей Лещиловский — 250 долларов.