Видеофакт: В Минске девушка проехала по ногам пешеходу на переходе 2 11.12.2019, 15:24

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Инцидент произошел на пересечении проспекта Пушкина и улицы Матусевича.

Вчера около 17:20 читатель onliner.by с ником Linxx стал очевидцем инцидента на пересечении проспекта Пушкина и улицы Матусевича в Минске. По его словам, девушка, которая двигалась на автомобиле Nissan, проехала по ногам пешехода.

— Девушка не пропустила пешехода, наехала ему на ногу. На видео видно, что пешеход перебегал на мигающий зеленый, — рассказал автор видео.

На запись попало, как двое пешеходов перебегали проезжую часть по регулируемому переходу на мигающий зеленый сигнал светофора. Предположительно, одного из пешеходов зацепил повернувший автомобиль.

— Вроде на стопу наехала, но утверждать не могу, — добавил очевидец.

Пешеходу помогли переместиться за пределы проезжей части. Водитель вышла из своей машины и также подошла к нему.

По Правилам дорожного движения (п. 100) при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает.

Пешеход обязан переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин) — п. 17.2 ПДД.

Мигающий зеленый сигнал пешеходного светофора запрещает выход пешеходов на проезжую часть дороги с тротуара или островка безопасности, но разрешает пешеходам, находящимся на проезжей части, продолжить движение в том же направлении до островка безопасности (при его наличии) или завершить переход проезжей части дороги (при отсутствии островка безопасности) — п. 42.1 ПДД.

Дополнено

В МВД сообщили, что сегодня около 11:30 в Минске случилось еще одно ДТП: водитель автомобиля Kia Optima поворачивал налево с улицы Городской Вал на проспект Независимости. В это время дорогу на разрешающий сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу переходила девушка.

— Из-за ограниченного обзора водитель не заметил пешехода и совершил на нее наезд, — рассказали в МВД.

С телесными повреждениями разной степени тяжести пострадавшая доставлена в больницу.