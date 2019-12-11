В Швейцарии избрали президента на 2020-й год 11.12.2019, 15:37

Симонетта Сомаруга

Политик назвала своими приоритетами климат, взаимодействие с Европой и солидарность.

Президентом Швейцарии на следующий год избрали социалистку Симонетту Сомаругу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Le Matin.

В среду Федеральное собрание Швейцарии проводило голосование за нового президента.

Кандидатуру Симонетты Сомаруги поддержали 186 из 200 депутатов.

Она станет президентом уже во второй раз – в конце 2014 года ее кандидатуру на должность президента поддержали 181 из 210 депутатов.

Будущая президентка заявила, что главными приоритетами для нее будут темы климата, взаимодействия с Европой и солидарности.

На президентском посту Сомаруга сменит Вели Маурера, который также находится на этом посту во второй раз.

Президента Швейцарии выбирают по принципу "первый среди равных" среди членов правительства. Каждый министр становится президентом не реже одного раза в семь лет на один год.

Президент Швейцарии не является главой государства, поскольку функции главы государства выполняют коллективно все члены Федерального совета.

Однако президентский голос является решающим при обсуждении вопросов на уровне правительства.