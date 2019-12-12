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Помпео разоблачил ложь Лаврова о переговорах с Трампом

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  • 12.12.2019, 8:55
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Помпео разоблачил ложь Лаврова о переговорах с Трампом

Речь идет о щекотливой для России теме.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров соврал, когда заявил, что не обсуждал с Дональдом Трампом тему вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщает The Hill.

«Заявление министра иностранных дел Лаврова не является точным отражением моих воспоминаний об этой встрече», — заявил Помпео.

Напомним, Белый дом сообщил, что во время встречи с Сергеем Лавровым обсуждалась тема российского вмешательства в американские выборы.

В то же время, Лавров заявил другое.

«Вы знаете, мы выборы вообще не обсуждали», — заявил глава МИД РФ.


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