В Великобритании пикетировали белорусское посольство 12.12.2019, 11:54

Активисты высказали свою поддержку народу Беларуси.

Об этом сообщил Сharter97.org бывший заключенный витебской колонии, гражданин Великобритании Алан Смит:

«Сейчас мы находимся в Лондоне перед посольством Беларуси. Этим символическим жестом хотим выразить нашу поддержку народу этой страны, находящегося под властью жестокого диктатора».

Напомним, Алан Смит руководил фирмой, которая занималась организацией медицинского обслуживания иностранцев, в том числе в Беларуси. По словам Смита, он купил билеты на поезд Брест-Тересполь группе граждан Ирака. Белорусский суд приговорил его к 2 годам лишения свободы за организацию нелегального канала миграции. 10 месяцев Смит провел в СИЗО № 2 в Витебске, а после отбывал наказание в колонии Витьба-3 в Витебской области.

Он не мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение, так как категорически отказался признать вину. 29 сентября британец вышел на свободу, но заявил, что намерен добиться наказания тех, кто незаконно упрятал его за решетку.