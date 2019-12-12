Дело «доцента Наполеона» в России будут заминать? 12.12.2019, 15:54

Стало известно о новой «тактике» адвоката.

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, направлен в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского для проведения психолого-психиатрической экспертизы, сообщает Север. Реалии .

От заключения врачей зависит очень многое: если они признают, что Соколов совершил убийство в состоянии аффекта, то максимальный срок лишения свободы будет три года. Если его признают невменяемым, то он не будет привлечен к уголовной ответственности. Не исключено, что дело Соколова будет слушаться судом присяжных. Защита Соколова считает, что его травят в СМИ, а родные погибшей опасаются, что к делу Сколова подключились высокие покровители и дана установка его замять, а Соколова подвести под "психа", чтобы через два-три года он оказался на свободе.

Достоин снисхождения или нет?

Убийство 24-летней Анастасии Ещенко произошло 7 ноября в квартире Соколова в центре Петербурга. Рано утром 9 ноября сам доцент был обнаружен в реке Мойке рядом с домом вместе с рюкзаком, в котором находились отрубленные руки погибшей девушки. Во время обыска в квартире Соколова были найдены другие фрагменты тела Ещенко. Позже он признался в убийстве.

Адвокат Галины Ещенко, матери убитой, Александра Бакшеева считает, что защита Соколова сейчас пытается как-то реабилитировать образ обвиняемого и вызывать к нему общественное сочувствие.

– Говорят, что на Соколова была организована травля, были суды с Евгением Понасенковым, – говорит адвокат Бакшеева. – И в результате длительной травли в интернете его довели до психически ненормального состояния. Также Александр Почуев (адвокат Олега Соколова – СР) говорил про влияние полнолуния на психическое состояние обвиняемого. Он заявлял журналистам, что есть большая вероятность, что Соколов может потерять рассудок. Более того, была инсценировка суицида. Попытки суицида, разговоры о суициде – врачи все это учитывают, и все это в совокупности будет оцениваться. Мы прекрасно понимаем, что эксперты, которые будут принимать решение о его психическом состоянии, тоже находятся не в информационном вакууме.

Но если эксперты признают Соколова вменяемым, и заключат, что аффекта не было, то может быть суд присяжных. Если присяжные решат, что Соколов "достоин снисхождения", то по закону ему не смогут дать более двух третей от максимального срока наказания.

– Мы прекрасно понимаем личность этого человека, мы видим, что у него много фанатов, что его слушали аудитории, – говорит Бакшеева. – Но главный критерий – это то, что он прекрасный актер. А суд присяжных как раз будет в его понимании неким спасением. Он устроит театр в суде.

Правда и ложь

Адвокат Соколова Александр Почуев действительно утверждает, что доцента травят. По его словам, сейчас в прессе происходит очередной виток публичной травли, в том числе инициированной историком Евгением Понасенковым. До этого историки судились полтора года: Понасенков обвинил Соколова в плагиате, а доцент защищался в суде.

– Известный шоумен Понасенков развернул активную травлю, – говорит адвокат Почуев. – Фактически, можно констатировать, что вынесен общественный вердикт по отношению к моему подзащитному. Как может быть следствие объективным, если общественный вердикт уже вынесен?

Защита Соколова утверждает, что "в этом деле много мистики: события происходят в местах, где Раскольников зарубил топором старуху-процентщицу". К мистике адвокат почему-то причисляет и то, что убийство случилось в преддверии международного культурного форума в Санкт-Петербурге. По словам адвоката, защите постоянно приходят письма от доброжелателей, которые высказывают свои версии, и "зачастую, это мистические версии". Так же к мистике Почуев относит то, что Понасенков в прошлом году опубликовал видео про Соколова, где сказал, что через год увидит его если не в тюрьме, то в психбольнице.

– Я пытался это предотвратить, – говорит Евгений Понасенков. – Мой ролик показали по всем каналам, когда было поздно этот ролик показывать. Там я говорю не про себя, а цитирую заявление девушки, опубликованной несколько месяцев ранее в "Московском комсомольце". Я объяснял простую вещь, что он опасен не для меня, а для студентов. Я просил его уволить.

Ранее адвокат Соколова делал различные заявления, которые позже не подтверждались. К примеру, он заявлял, что доцент "фактически не судим". Однако "Фонтанка" опубликовала приговор от 1 марта 1982 года, который вынес Сестрорецкий районный народный суд Ленинграда. Согласно этому документу Олег Соколов был признан виновным в нарушении правил безопасности, сопряженном с гибелью человека, и приговорен к условному сроку. Также нашлись очевидцы тех событий, которые рассказали журналистам, как это произошло. Сейчас Почуев высказывает сомнения о подлинности документа, но подтверждает, что Соколов действительно был на потонувшей лодке.

На пресс-конференции Почуев заявил, что он обращался к семье погибшей с предложением загладить вину. И попросил журналистов обратиться с этим же вопросом к адвокату потерпевшей. Родственники Анастасии Ещенко заявили, что к ним никто не обращался.

– Мне показали сообщение адвоката о том, что они каким-то образом хотят что-то возместить потерпевшей, – говорит адвокат Александра Бакшеева. – Я считаю, что это исключительно работа на камеру, потому что, если бы они хотели что-либо возместить, они бы могли связаться со мной. У меня нет информации о том, что кто-то связывался с родителями. Если бы они хотели что-то сделать, то нашли бы возможность это донести, а не сообщать нам через экран о своих намерениях.

Убита, потому что много знала?

Пока защита Соколова активно общается с прессой и создает инфоповоды, на некоторых площадках обсуждение этой истории внезапно прекратилось. Как рассказал Евгений Понасенков, вскоре после убийства Анастасии были запланированы три ток-шоу: на Первом канале, на РТР и на Рен-ТВ. Но внезапно все они были отменены, причем практически одновременно.

– Ток-шоу – это то, что формирует представление публики, это то, что может влиять на суд присяжных, – говорит Понасенков. – Это то, что смотрят простые люди. На Первом канале его отменили за несколько часов до запланированного начала. На РТР уже были подобраны все гости. Там должны были выступить очень серьезные юристы и ученые. У нас есть все основания полагать, что чудовищное по жестокости дело расчленителя Соколова будут заминать.

Кроме того, Понасенков заявил об угрозах, которые поступают ему и его семье с 8 декабря. Он также считает, что его телефон могут прослушивать, потому что еще до договоренности с площадкой для пресс-конференции ему начали поступать угрозы и требования ничего не проводить.

– Более того, с 9 числа, когда этого субъекта вытащили из Мойки, у моего подъезда регулярно стояли странные типы. Также мне стало известно имя чиновника, который самым грязным образом старался помогать Олегу Соколову во время судов со мной последние полтора года. Через некоторое время я его оглашу.

Понасенков считает, что Анастасия Ещенко могла быть убита, потому что много знала. И если бы он ушла от него, эта информация могла стать публичной.

– Поскольку они жили вместе, она наверняка знала имена патриотических чиновников, которые обожают коллекционировать наполеоновские предметы, и которым, возможно, Соколов помогал. Она могла знать о хранении оружия. Он имел все основания предполагать, что, когда она от него уйдет, она может начать говорить об этом в полиции, с прессой, – убежден Понасенков.

Другие жертвы

Бакшеева и Понасенков призвали других людей, которые пострадали от действий Олега Соколова, написать им и рассказать свои истории.

Некоторые истории жертв Олега Соколова уже появлялись в СМИ. К примеру, выпускница СПбГУ рассказала, что в 2008 году Соколов ее избил и угрожал ей убийством. До этого они были в отношениях, но она хотела расстаться. Девушка тогда обращалась в милицию, но дело дальше не пошло.

Евгений Понасенков знаком и с другими случаями, когда студентки пострадали от действий Соколова и даже публиковали свои истории. Выпускница СПбГУ Дарья Анисович рассказала, что преподаватель ее домогался, когда она была студенткой. А недавно она пообщалась с полицией по делу Соколова.

"Я смотрела на него восторженно, как на талантливого преподавателя, он рассказывал о реконструкции, пригласил с однокурсницами на реконструкторский пикник и полез целоваться, когда мы катались на лошадях. Я что-то лепетала в стиле Анжелики "laissez-moi" и с трудом отбилась […] Молчат маркитантки с полей сражений, молчат студентки из аудиторий, молчит даже безвестная жертва изнасилования – и мы можем надеяться, что этого и не было. И я не решалась ничего написать, чтобы не быть обвиненной в желании хайпануть на горячей теме, чтобы ничего не связывало меня с этой ужасной историей, чтобы, не дай Бог, не стать публичной, ведь я воспитана по-другому, я была приличной студенткой филфака и обожала историю и литературу Франции. Как и остальные, вероятно", – говорится в тексте.

В группе "Критика творчества историка Олега Соколова", которую вела аспирантка СПбГУ также было множество постов, где девушки рассказывали свои истории. Но после убийства Анстасии Ещенко эти посты из группы были удалены.

Тем временем, и сторона защиты и сторона обвинения ждут результатов психолого-психиатрической экспертизы Олега Соколова. По закону она длится 30 дней, но может быть и продлена, если эксперты затребуют дополнительные материалы.