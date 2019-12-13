Глава МИД Германии обвинил Путина в оправдании убийства чеченца в Берлине 13.12.2019, 8:04

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Хайко Мас

Хайко Мас назвал нелепыми главы Кремля.

Глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) опроверг слова президента России Владимира Путина о реакции ФРГ на попытку Москвы добиться экстрадиции бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине, сообщает dw.com.

Утверждения президента РФ о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли "взаимопонимания" у немецких коллег, "звучат нелепо" и похожи на попытку оправдания преступления, заявил немецкий министр в программе телеканала ZDF "Maybrit Illner" поздно вечером в четверг, 12 декабря. Официальный Берлин ранее опроверг слова Путина об обращении России к ФРГ с подобным запросом.

Президент РФ тремя днями ранее прокомментировал убийство в Берлине на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по урегулированию конфликта в Донбассе. Путин назвал убитого "боевиком" и "кровавым человеком". Он отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

Резонансное убийство в берлинском парке Малый Тиргартен

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Власти России ранее объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангошвили уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение.

Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям. Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Как сообщила пресс-служба ведомства, немецкие следственные органы проверят подозрения в возможной причастности государственных органов РФ или Чечни к организации убийства Хангошвили.

Взаимные высылки дипломатов

Германия критиковала Москву по поводу недостаточного сотрудничества в расследовании на фоне многочисленных свидетельств того, что убийство было исполнено по заказу российских или чеченских властей. В связи с этим Берлин выслал двух российских дипломатов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) поддержала этот шаг. Россия в ответ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства Германии в Москве.