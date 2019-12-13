Арсений Чигирь: Куда пошли деньги, собранные людьми на ремонт больницы? 13.12.2019, 9:52

Бобруйские власти пытаются подзаработать на здоровье детей.

Деньги на ремонт детской больницы собирали у обычных граждан, но куда они пошли — непонятно.

Об этом Charter97.org рассказал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бобруйска Арсений Чигирь, который уже много лет занимается социальными проблемами города.

- Власти не так давно рапортовали, что отремонтированную и обновленную детскую больницу сдадут уже к 2020 году, - говорит он. - Но я буквально недавно там проходил и видел, что работа все еще идет, стоят краны. Ремонт не то что не будет закончен в срок, не выполнена большая часть работ. Если здание должно быть готово к 2020 году, то, как минимум, они уже должны были закончить с фасадом. Понятно, что им нужно отчитаться до «президентских выборов». Нагонят прессы, будут рассказывать о том «как государство заботиться о детях» и все в этом духе, как они любят. Это будет поводом заработать политические баллы. Но выйдет очередная «халтура».

Я вместе с другими активистами давно занимаюсь этим вопросом. Мы разговаривали с экспертами, которые сказали, что косметический ремонт — далеко не самое главное, что нужно детской больнице. Самая главная проблема – это напрочь устаревшее оборудование. Его нужно менять, и это стоит немалых денег. Власти любят лишний раз напомнить, как выделили средства на ремонт и реконструкцию из городского и областного бюджета. Но почему в таком случае деньги на ремонт больницы просят у обычных граждан? Куда они идут? Многие скидываются, но уже ни у кого нет уверенности, что эти средства, действительно, идут на нужды больницы.