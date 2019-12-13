Украинская гривна установила рекорд по укреплению 5 13.12.2019, 19:45

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Гривна уходит на выходные на новом максимуме.

Национальный банк Украины на понедельник, 16 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,50 гривны/доллар, что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года, пишет «Униан».

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 13 декабря, на уровне 23,56 гривны/доллар.

Официальный курс гривны к евро на 16 декабря установлен на уровне 26,26 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,49/23,50 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,18/26,19 гривны/евро.

Украинская гривна по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев года – до 23,97 гривны/доллар.