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2 января будет выходным днем без отработок?

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  • 14.12.2019, 8:43
  • 1,193
2 января будет выходным днем без отработок?

Решение будет принято в ближайшие дни.

«Нам стало известно из весьма надёжных источников: прямо сейчас на столе у президента распоряжение об объявлении 2 января выходным. Без переносов всяких, то есть просто отдыхаем и не отрабатываем потом», сообщил Телеграм-канал Пул Первого.

Напомним, 31 декабря власти оставили рабочим днем, несмотря на просьбы трудящихся. Это решение премьер-министр Сергей Румас объяснил так:

— Не знаю, как в ваших коллективах проводится Новый год, в большинстве опрошенных коллективов не хотели бы лишаться рабочего дня 31 декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом.


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