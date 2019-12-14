Трамп: Почему Германия и Франция не помогают Украине больше? 2 14.12.2019, 14:51

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По словам президента США, европейские страны получают наибольшую выгоду от помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп в Twitter 12 декабря раскритиковал европейские страны за то, что они, по его мнению, мало помогают Украине.

"Я также постоянно спрашиваю: почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты?" – написал Трамп.

Он заявил, что "ничего не делающие демократы" не упоминают об этом на слушаниях в Конгрессе в рамках процедуры его импичмента.

23 мая посольство США в Киеве сообщало, что с 2014 года США выделили Украине более $1,1 млрд на укрепление обороноспособности.

Конгресс США утвердил пакет помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. Пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление Украине нелетальных и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В конце августа Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине для укрепления национальной безопасности и обороны, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов в Украине используются в интересах Вашингтона, сообщало издание Politico.

В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы.

Палата представителей Конгресса США 11 декабря поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено $300 млн помощи Вооруженным силам Украины. Трамп заявлял, что готов немедленно подписать американский оборонный бюджет.