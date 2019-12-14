В Пуховичском районе украли 10 тонн рельсов узкоколейки 7 14.12.2019, 15:27

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Иллюстрационное фото

Более 500 метров рельсов распилили автогенным сварочным аппаратом.

В краже подозревается 31-летний житель Минского района, который знал, что узкоколейная железная дорога не используется торфобрикетным заводом.

Вместе с тремя своими знакомыми мужчинами в возрасте 20-ти, 40-ка и 50-ти лет на грузовом автомобиле мужчина приехал на участок, где располагались пути и автогенным сварочным аппаратом поделил более 500 м рельсов на фрагменты и вывез их, сообщается на сайте Следственного комитета. Злоумышленники украли более 10 тонн металла, который планировали сдать под видом лома.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Все они дали признательные показания. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, на их имущество наложен арест.