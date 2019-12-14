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США могут выделить $1 млрд на энергетическую безопасность Европы

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  • 14.12.2019, 18:01
США могут выделить $1 млрд на энергетическую безопасность Европы

Это позволит диверсифицировать потоки газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов.

Конгресс США может принять законопроект, предусматривающий выделение 1 млрд долларов на энергобезопасность стран Центральной и Восточной Европы, в том числе Украины.

Об этом говорится на Правительственном портале, передает nv.ua.

Сообщается, что во время визита в США на встречах с членами Конгресса вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться. Он предоставит около 1 миллиарда долларов США американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе и в Украине.

Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. Дмитрий Кулеба отметил стратегическую важность диверсификации энергетики в Европе.

«Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах», — отметил Кулеба.


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