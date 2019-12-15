Житель Барановичей рассказал неизвестные подробности о забастовке таксистов 15.12.2019, 10:57

Власти не способны контролировать ситуацию.

Читатель Александр из Барановичей сообщил телеграмм-каналу «Баста» подробности о забастовке таксистов в своем городе:

- У нас по второму кругу началась забастовка таксистов из Яндекса. Власти не всегда способны контролировать пассажироперевозки и в итоге получается, что в эту сферу пускают кого угодно, лишь бы копейка капала. Это порождает кучи проблем.

Например, в последнее время увеличилось количество нелегалов, которые не только возят людей на дряхлых авто, но и не всегда соблюдают элементарные ПДД, а в итоге аварии, недовольные клиенты и негативное отношение к таксисам в общем.

Можно было бы сказать, что это проблема исключительно таксистов, но на самом деле все отражается на нас, конечных потребителях. Из-за того, что Минтранс не может наладить в таких городках как Барановичи качественные пригородные пассажирские маршрутные перевозки, люди вынуждены пользоваться иногда именно такси. Из-за того, что легальных таксистов обложили контролем и поборами, дешевле выходит «бомбить» нелегально.

Очень хотелось бы привлечь внимание властей к данной проблеме, но ощущение такое, что они заняты более важными делами, причем социальные составляющие в этот перечень вряд ли входят.