В Барановичах протестовали таксисты 1 13.12.2019, 20:25

Протест водителей службы «Яндекс.Такси» возле ТЦ «Легион» в Барановичах.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Ситуация с пассажирскими перевозками в стране - критическая.

Около 25 машин сервиса «Яндекс.Такси» съехались 13 декабря к Торговому центру «Легион» в Барановичах, пишет intex-press.by.

Они собирали подписи под петицией в Минтранспорта и коммуникаций с просьбой обратить внимание на «критическую ситуацию» в области пассажирских перевозок автомобилями такси и внесли свои предложения по ее улучшению.

Полтора месяца назад водители сервиса «Яндекс.Такси» протестовали около гипермаркета «Корона», где высказывали свое несогласие с нововведениями компании: отменой бонусов, повышением комиссии за поездку и, как следствие, снижением заработной платы.

Не найдя взаимопонимания с сервисом, водители решили привлечь внимание к проблеме Минтранспорта. Подписавшие петицию уведомляют министерство, что «осуществлением перевозок пассажиров занимается большей частью кто попало, то есть люди, которые не соблюдают элементарных правил»; автомобили не соответствуют требованиям, предъявляемым службам такси; участившиеся случаи ДТП свидетельствуют об отсутствии стажа и опыта у водителей; в незаконных перевозках участвуют автомобили без техосмотра.

Водители, использующие сервис «Яндекс.Такси», вносят свои предложения, которые, по их мнению, улучшат ситуацию в области пассажирских перевозок.

- Мы хотим, чтобы каждый перевозчик был легальным таксистом, — рассказывает Алексей Шугаев, создатель петиции. — То есть прошел соответствующие курсы, ездил с таксометром, который будет на учете в налоговой, получил лицензию на эту работу в Министерстве транспорта, а также чтобы по внешнему виду машины было понятно, что это такси.

Алексей Шугаев (справа) — водитель службы «Яндекс.Такси», создатель петиции к министру транспорта и коммуникации РБ.

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В составленной петиции водители просят ввести квоты на число лицензий на населенный пункт, в зависимости от числа жителей; выдавать лицензии персонально водителям; «упростить оплату дорожного налога два раза в год», подтверждать техническое состояние авто без дополнительного денежного сбора и другое.

— Помимо этого, мы хотим, чтобы взимаемая ставка процента от стоимости заказа для служб, сервисов и других поставщиков была честной и фиксированной, – говорит Алексей.

Водители службы «Яндекс.Такси» на обсуждении петиции. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

В петиции также выражается пожелание «организовать совместные рейды МНС, ГАИ и сотрудников транспортной инспекции ежедневно и круглосуточно. Проводить рейды в любое время, а не в период с понедельника по пятницу, 8.30 до 16.30», – говорится в петиции.

— Мою петицию подписали больше тридцати водителей «Яндекс.Такси», которые хотят законных пассажирских перевозок, хороших условий труда и достойной зарплаты, — рассказал Алексей Шугаев. — В ближайшие две недели я планирую продолжить сбор подписей таксистов, которые поддержат эту инициативу.

После этого Алексей Шугаев, активист и водитель службы «Яндекс.Такси», планирует отправить подписанную петицию в Минтранспорта.