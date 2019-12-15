Беларусь выиграла Турнир шести наций в Будапеште 15.12.2019, 11:10

Фото: ФХБ.

Андрей Костицын оформил дубль.

Сборная Беларуси по хоккею обыграла команду Франции в финале "Турнира шести наций" в Будапеште — 3:2, сообщает pressball.by.

Форвард белорусской команды Андрей Костицын оформил дубль.

ФРАНЦИЯ — БЕЛАРУСЬ — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

БУДАПЕШТ. Ледовый дворец "Vasas Jegcentrum", 210 зрителей. Начало — в 21.30.

ФРАНЦИЯ: Юлонен (Папильон); Кринон — Буржуа, Сире — Колотти — Неса; Мелен — Тири (К), К.Бозон — Коломбан — Фурнье; Приссен — Геби, Матима — Вилле — Кудри; Казарин — Буве — Гийом; Мерму, Богданофф.

БЕЛАРУСЬ: Осипков (И.Брикун); Стасенко (К) — Бэйлен, А.Костицын (А) — Дрозд — Платт; Хенкель — Шинкевич (А), Д.Буйницкий — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Готовец, Кислый — Китаров — Когалев; Евенко — Боголейша, С.Малявко — Боярчук — Демков.

ШАЙБЫ: 0:1 — А.Костицын (Платт, Бэйлен, 17.07). 1:1 — Коломбан (Матима, Казарин, 31.49). 1:2 — А.Костицын (Бэйлен, 34.36). 1:3 — Демков (С.Малявко, Боголейша). 2:3 — Геби (Коломбан, 41.15).